Delmenhorst. Vier Schüler des Willms Gymnasiums konnten sich bei bundesweiten Wettbewerben erfolgreich durchsetzen.

Neben der Schule noch extra lernen und das obwohl man es gar nicht müsste? Für viele Schülerinnen und Schüler wohl eine Horrorvorstellung. Doch für vier Schüler des Willms Gymnasiums hat sich dieser Aufwand nun gelohnt. Sie haben an außerschulischen Wettbewerben teilgenommen und wurden als einige der besten ausgezeichnet.

Englisch Wettbewerb

Die beiden Sechzehnjährigen Carolin Kolbe und Sigsten Voigt belegten bei einem Englisch Wettbewerb auf Landesebene Platz zwei und drei. Dafür mussten sie jeweils ein eigenes Video zum Thema Vorbilder erstellen. Für Carolin war es die fiktive Figur Hamlett, für Sigsten der Fußballer Mario Götze. Neben den Videos mussten sich die beiden reichlich zum Thema Schottland informieren. Ihr Wissen mussten sie dann in einer schriftlichen Prüfung, die im Willms stattfand, unter Beweis stellen. Carolin konnte durch ihr selbst animiertes Video überzeugen, Sigsten hingegen fiel die Textarbeit leichter.

Juniorenmeisterschaft Schach

Weniger kreative Arbeit, dafür aber umso mehr Denksport musste der vierzehnjährige Anton Fink aufbringen, um sich bei den deutschen Juniorenmeisterschaften im Schach in der Juniorenklasse C durchzusetzen. In der Grundschule hat er das Schach spielen für sich entdeckt und zunächst selbst beigebracht. Kurz darauf trat er dem Delmenhorster Schachklub (DSK) bei und trainiert außerdem einmal die Woche in der Schach-AG des Willms. Diese wurde von Mathelehrer Martin Kumpmann gegründet, der die Schüler regelmäßig auf Turniere in Bremen und Niedersachsen begleitet.

„Young Mathematicians“

Den wohl größten Erfolg konnte jedoch der siebzehnjährige Lev Tarasyuk feiern. Er gewann den bundesweit ausgetragenen Mathematik Wettbewerb „Young Mathematicians“. Über vier Monate hinweg hatte er Zeit rund 1500 Aufgaben zu lösen. Der Preis für diesen Titel ist eine Studienreise nach London, sowie ein Stipendium für ein einsemestriges Studium der Wirtschaftsmathematik. Ob wirklich er die Aufgaben gelöst hat kann niemand wirklich prüfen, aber wer erledige schon freiwillig 1500 Mathe Aufgaben, scherzt Lev. Auch wenn dem Elftklässler noch zwei Jahre bis zu seinen Abiturprüfungen bleiben, macht er sich schon jetzt keine großen Sorgen was Mathe und Physik angeht: „Denk mal nicht, dass es große Probleme geben wird“. Er weiß eben, wo seine Stärken liegen. Er habe zwar mit einem guten Ergebnis bei dem Wettbewerb gerechnet, aber dass er ihn gewinnen würde, das hätte er sich nicht vorstellen können.

Engagement schon viel Wert