Delmenhorst. Nachdem der Stellvertretende SPD-Unterbezirksvorsitzende Christian Altkirch seinen Posten geräumt hat. macht es ihm nun Petra Behlmer-Elster nach: Die Vorsitzendes im Unterbezirk ist zurückgetreten.

Die Vorsitzende des Unterbezirksvorstandes der SPD, Petra Behlmer-Elster, ist von ihrem Posten zurückgetreten. Das machte sie nun auf ihrem Facebook-Auftritt öffentlich. Die Gründe, die zu diesem Schritt geführt haben, nannte sie nicht. Vorausgegangen war ein langer Konflikt zwischen der SPD-Führung im Unterbezirk und dem Fraktionsvorsitz der Sozialdemokraten im Stadtrat.

Schon der Stellvertreter ist gegangen

Schon am 1. Juli war bekannt geworden, dass auch Petra Behlmer-Elsters Stellvertreter, Christian Altkirch, von seinem Amt zurückgetreten war. Die Jusos Delmenhorst hatten ihn zuvor kritisiert, weil er bei einer Juso_Bezirkskonferenz am 22. Juni überraschend – und erfolglos – in die Kampfkandidatur gegen den bisherigen und bleibenden Chef Andre Goldenstein gegangen war.

Zwist nach Ratsfraktions-Wiederwahl

Behlmer-Elster hingegen war im Frühjahr in den offenen Konflikt mit der SPD-Stadtratsfraktion gegangen, indem sie die Wiederwahl des Fraktionsvorsitzes (Bettina Oestermann, Margret Hantke, Alexander Mittag, Deniz Kurku und Gabi Baumgart) kritisierte: "Angesichts der erheblichen Verstöße gegen unsere Ordnungsstruktur und die innerparteiliche Demokratie sowie Ausgrenzung und Diffamierung von GenossInnen durch Teile der Fraktion und des Fraktionsvorstands konnten wir die Wiederwahl nicht unterstützen." Vor allem das Nachrücken von Harald Groth in den Rat soll für Querelen innerhalb der Fraktion und zwischen Fraktion und Partei führen.