Delmenhorsterin verursacht schweren Unfall in Westerstede CC-Editor öffnen

Eine 26-jährige Delmenhorsterin hat am Dienstag einen schweren Unfall in Westerstede verursacht. Foto: Polizei Westerstede

Westerstede. Bei einem schweren Unfall an einer Kreuzung in Westerstede sind am Dienstagmittag vier Personen verletzt worden. Die dreijährige Tochter der Unfallverursacherin aus Delmenhorst hatte Glück im Unglück.