Delmenhorst. Wie lässt sich eine Liebeserklärung mit Grunzlauten singen? Eine Antwort darauf gibt die Gruppe „Die Schönen und das Biest“ bei einem Auftritt im Kleinen Haus. Ein unerwarteter Gast ist auch dabei: Jogi Löw.

Ein einzigartiges Konzert will die Gruppe „Die Schönen und das Biest“ im Kleinen Haus bieten. Die Hamburger stehen für „ultimative A-Capella-Musik“ und wollen mit einem Mix aus Gesang, Komik, Show und Parodie, Pop und Klassik das Delmenhorster Publikum begeistern, wird in der Ankündigung versprochen. Auf die Bühne des Kleinen Hauses treten sie am 25. September, 20 Uhr.

Liebeserklärung mit Grunzlauten

In ihrem Programm „Muss das sein?!“ widmen sich die Vier – typisch für eine Gruppe mit märchenhaftem Namen – der Liebe. „Passen Männer und Frauen doch zueinander? Und kann man eine Liebeserklärung auch grunzen?“, fragen sich die Akteure. Weiter befassen sie sich mit der neumodischen Dating-App Tinder, die dem Nutzer kurzfristig übers Profilbilder-Verschieben mögliche Partner vermittelt – also von der Funktionsweise her nicht so sehr auf Tiefgang gebaut ist. Wie passt das nun zur #metoo-Bewegung? Einer Bewegung, die sich gegen sexuelle Belästigung vorgeht – und damit auch die sexuelle Oberflächlichkeit ins Visier nimmt. Ist in solchen Zeiten die Liebe noch möglich?, fragt sich die Gruppe. Thematisch widmet sich die A-capella-Komik-Parodie-Combo weiter dem beliebtesten Reiseziel der Deutschen: dem Ballermann.

Zu erwarten: Die Größen der Musikwelt - und Jogi Löw

All das wird musikalisch begleitet, beraten und besungen. Und zwar mit Ed Sheeran, Pharrell Williams, Bruno Mars, Dean Martin, Elvis Presley, Wolfgang Amadeus Mozart und einem, der in dieser Reihe auf keinen Fall fehlen darf: Jogi Löw. Der Bundestrainer der deutschen Fußballnationalmannschaft darf sich weiter auf einer Stufe mit Roland Kaiser oder Angela Merkel wähnen, geht es um den Auftritt von „Die Schönen und das Biest“ im Kleinen Haus.

Auftritt ohne Tabus

Die Gruppe zeigt in Delmenhorst ihr nunmehr 15. Programm. Dabei legen der schöne Tobias, der erotische Frank, der charmante Jan und die Hammerfrau Sanna, wie sich die Akteure nennen, eine Machart zu Tage: Ohne Tabus wollen sie aufs Ganze gehen. Mit viel Leidenschaft wollen sie vor allem eines Zeigen: „Die tiefe Liebe zum Lachen und die schrankenlose Liebe zur Musik“, heißt es vorab.

Das Konzert findet statt am Mittwoch, 25. September, 20 Uhr, im Kleinen Haus. Karten kosten 24 Euro (ermäßigt 20 Euro). Sie sind im Kulturbüro der Stadt, Rathausplatz 1, erhältlich.