In Personal investieren

Delmenhorst. Die Stadt Delmenhorst hat 18 Millionen Euro mehr als bisher gedacht. Fünf Millionen davon können investiert werden. Aber wie? Ein Kommentar

Die politischen Parteien werden – einen wahren Geldregen vor Augen – schnell mit Vorschlägen zur Hand sein, wofür das Geld benutzt werden soll. Aber fünf Millionen Euro könnten im Stadtsäckchen wie heiße Kohlen liegenbleiben, wenn sie mangels Planungen oder Vergabe nicht ausgegeben werden können – schon lange schiebt die Stadt Haushaltsreste vor sich her.

Viele Projekte hapern am Personalmangel. Eine besonders wertvolle Ressource, in die die Stadt investieren könnte, wäre also Personal. Damit beginnt sie in manchen Bereichen bereits. Gut so. Das sollte sie ausbauen.