Delmenhorst/Bremen. Der Vorverkauf für das DFB-Pokalspiel zwischen dem SV Atlas Delmenhorst und Werder Bremen am 10. August im Bremer Weserstadion beginnt in dieser Woche. Ab kommender Woche gibt es dann Karten für die Atlas-Fankurve beim Delmenhorster Kreisblatt.

Der Online-Vorverkauf für die Karten startet am Freitag, 5. August. Dann lassen sich die "neutralen" Tickets für die Nord-, Süd- und Ostkurve bestellen. Wer das Spiel in der zur Atlas-Fankurve umgewandelten Westkurve genießen möchte, bekommt die Karten ab Dienstag, 9. Juli, im dk-Kundencenter an der Langen Straße 122 in Delmenhorst.

Weitere Informationen folgen.