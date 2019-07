Delmenhorst. Die Zahl der Arbeitslosen im Bereich der Geschäftsstelle Delmenhorst, zu dem auch die Gemeinde Ganderkesee gehört, hat sich im Monat Juni um 73 Personen oder 1,7 Prozent verringert.

Wie Geschäftsstellenleiterin Karin Kayser berichtet, waren bei der Arbeitsagentur und im Jobcenter insgesamt 4308 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet. Im Vergleich zum Vorjahresmonat Juni 2018 ist die Zahl der Arbeitslosen damit um 1,0 Prozent oder 43 Personen höher. Die Arbeitslosenquote beträgt im Juni 7,7 Prozent, im Vorjahr lag die Zahl bei 7,6 Prozent.

„Entgegen dem Trend ist auch die Arbeitslosigkeit der jungen Leute gesunken“, sagt Kayser. Das zeige, dass bereits jetzt viele Auszubildende nach ihrer Abschlussprüfung vom Betrieb übernommen worden seien oder bereits rasch eine neue Arbeitsstelle gefunden hätten. Überhaupt hätten ausgebildete Fachkräfte gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt.

Als positives Signal wertet Kayser zudem die Zahl der neu gemeldeten Arbeitsstellen im Juni. 217 offene Stellen sind von den Arbeitgebern gemeldet worden. „Das ist insbesondere auch angesichts der nahen Ferienzeit ein gutes Signal, die Unternehmen wollen sich mit neuen Beschäftigten verstärken.“, erläutert Kayser.

Delmenhorst allein schneidet schlechter ab

Schaut man nur auf die Stadt Delmenhorst, fallen die Zahlen traditionell schlechter aus. Die Arbeitslosenquote belief sich auf 9,7 Prozent, vor einem Jahr lag sie bei 9,3 Prozent. Die Zahl der Arbeitslosen ist in der Stadt im Juni aber gesunken – um 1,8 Prozent oder 43 Personen. 3744 Frauen und Männer waren arbeitslos gemeldet. Im Vergleich zum Vorjahresmonat Juni 2918 hab es 108 Arbeitslose mehr.

Die Zahl der Arbeitslosen unter 25 Jahre sank in Delmenhorst um 17 Personen oder 4,7 Prozent. „Auch im Vorjahresvergleich zeigt sich eine positive Entwicklung, der aktuelle Wert ist um 41 Personen oder 10,6 Prozent niedriger“, sagt Kayser.

Einen Rückgang um 0,4 Prozent, das entspricht 79 Beschäftigten, verzeichnete die Stadt Delmenhorst im Bereich der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung. „Das ist ein wenig gegen den Trend“, berichtet Kayser. In Wilhelmshaven, in der Wesermarsch, im Landkreis und in der Stadt Oldenburg und in Friesland etwa sei ein Anstieg zu zu verzeichnen.

Freie Stellen gemeldet

„In Delmenhorst bewegt sich etwas“, sagt auch Regina Krumpe von der Arbeitsagentur mit Blick auf die Zahl der offenen Stellen. „Im Juni waren 630 Arbeitsstellen gemeldet, gegenüber Mai ist dies ein Plus von 40 oder 7 Prozent.“, sagt Krumpe. Allerdings gab es im Vergleich zum Vorjahresmonat 88 Stellen weniger. Die größte Nachfrage gebe es aktuell in den Berufsbereichen der Produktion und der Fertigung. Danach folge der Bereich Gesundheit und Soziales.

Zur Sache Niedersachsen und Bremen Der Arbeitsmarkt im Land Niedersachsen entwickelte sich im Juni weiter positiv, gleichzeitig setzte auf dem Ausbildungsmarkt der Endspurt ein. Die Arbeitslosenzahl ist gegenüber dem Mai um 1,2 Prozent auf 212 889 gefallen, dies entspricht einer Arbeitslosenquote von 4,9 Prozent. „Auf dem Ausbildungsmarkt hat nun die heiße Phase eingesetzt“, erklärte Bärbel Höltzen-Schoh, Chefin der Regionaldirektion Niedersach-sen-Bremen. Die Arbeitslosigkeit im Land Bremen ist mit einem minimalen Plus von 0,3 Prozent gegenüber dem Mai nahezu unverändert geblieben. 36 049 Frauen und Männer waren arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote lag wie im Vormonat bei 10,0 Prozent. „Während sich der Arbeitsmarkt stabil zeigt, herrscht auf dem Ausbildungsmarkt große Dynamik“, erklärt Joachim Ossmann, Chef der Agentur für Arbeit Bremen-Bremerhaven. juls