Delmenhorst. Die Folgen der Hitze am Wochenende: Am Steller See in Stuhr gab es am Wochenende einen Einlassstopp. Auch die Grafttherme in Delmenhorst nahm kurzzeitig keine neuen Gäste mehr auf.

Wer am Sonntag auf der Suche nach Abkühlung und Erfrischung einen Badesee oder ein Freibad in der Region angesteuert hat, wurde teilweise auf eine harte Probe gestellt. Oft herrschte an den Badeplätzen Überfüllung. Am Steller See in Stuhr musste sogar der Einlass kurzzeitig gestoppt werden.

Auch die Grafttherme in Delmenhorst hatte kurz die Türen geschlossen, allerdings nur für zwei Minuten, wie eine Nachfrage unserer Redaktion ergeben hat.

Rosenfreibad stößt an Kapazitätsgrenze

Kurz vor einem Einlassstopp war das Rosenfreibad in Harpstedt. "Nachmittags waren die Wasserflächen so gut genutzt, dass kurzzeitig die Überlegung bestand, den Zugang zum Rosenfreibad für den Rest des Tages zu schließen. Eine drohende Überfüllung sollte vermieden werden. Das war bereits letztes Jahr einmal notwendig geworden", teilte das Bad am Montag mit. Gleichzeitig kann das Bad aber eine gute Nachricht verkünden: Ab Juli gelten auch am Wochenende die Öffnungszeiten von 9 bis 19 Uhr. Bisher öffnete das Bad aus Personalmangel eine Stunde später.



Chaos war dagegen am Sielingsee in Bookholzberg angesagt. Wie schon in den Vorjahren ignorierten dabei viele Badegäste das Halteverbot und blockierten Rettungswege.