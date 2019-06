Delmenhorst. Die Musikschule Delmenhorst hat sich am Sonntag mit einem bunten Sommerfest in die Ferien verabschiedet. Kinder, Jugendliche und Erwachsene steuerten dem Fest mit Kaffee, Kuchen und Informationen musikalische Akzente bei.

Klanghölzer, Rasseln, Metallophone, bunte Tücher und frische Stimmen wurden eingesetzt, als am Sonntag das Sommerfest der Musikschule Delmenhorst mit Beiträgen der Kinder im Kita- und Grundschulalter eröffnet wurde. Im Schatten der Bäume ließ es sich bei frischem Wind und erträglicher Wärme auf dem Schulhof bestens feiern.

Schallschutz genutzt

Einige Ensembles bevorzugten allerdings de schallschützenden Mauern des Schulgebäudes. Das galt für ambitionierte Klavier- und Flötensolisten sowie Streichensembles genauso wie für die Frauen-Rockband "Shizo Feen" und die Erwachsenen-Rockband "Red House Band"", die eine etwas härtere Gangart bevorzugten.

Spaß von Anfang an

Viel Beifall des Publikums gleich zum Auftakt: Die Kinder aus dem Elementarbereich, aus Kitas und Grundschulen, zeigten ihren Geschwistern Eltern und Großeltern, dass mit Stimmen, tänzerischen Bewegung, Rasseln, Klanghölzern und flatternden Tüchern Spaß am Musizieren gewinnen kann.

Stones zum Ausklang

Mal klassisch, mal jazzig, mal poppig: Dem Publikum wurde vor Augen und Ohren geführt, dass Musizieren vielfältig Freude bereiten kann, auch im Chorgesang. Die Bigband "Westside Chillers" setzte draußen mit Jazz, Pop und Funk letzte Akzente. Drinnen war das der "Red House Band" vorbehalten mit dem finalen Hit "The Spider and the Fly" von den Rolling Stones.

Spenden fürs Büfett

Kein Sommerfest ohne leibliche Genüsse. Am Kuchenbüfett bildeten sich vor allem in den Spielpausen lange Schlangen. Die Musikschule dankte den Spendern von Muffins, Topf-, Blechkuchen und Co. ausdrücklich für die genussreichen Gaben.