Delmenhorst. Ein wahres Feuerwerk der Wortkunst zündeten am Samstagabend zehn Dichter beim 5. Poetry Slam im Haus Coburg. Am Ende konnte die Bremerin Lippi Punkstrumpf den Wettstreit für sich entscheiden.

Delmenhorst Selbstverwirklichung, Gesellschaftskritik und natürlich die ganz großen Gefühle – auch der 5. Poetry Slam in der Städtischen Galerie Delmenhorst bot wieder eine enorme Themenvielfalt. Mit Texten, die von komödiantisch bis berührend variierten, versuchten die zehn Poeten und Poetinnen das Publikum am Samstagabend auf ganz unterschiedliche Weise von sich zu überzeugen. Nach knapp vier Stunden stand die Siegerin dann fest: Die rund 100 Zuschauerinnen und Zuschauer kürten per Applaus Lippi Punkstrumpf zur Gewinnerin des diesjährigen Dichterwettstreits im Innenhof von Haus Coburg.

Melancholisch-entrückte Cover-Songs

Nicht weniger als das „poetischste Event des Sommers“ wollten Copartikel, die junge Kunstvermittlungsinitiative der Städtischen Galerie, Moderator Joschka Kuty alias Joshka Kulty und sein Team dem Publikum bieten – und das mit Erfolg. Denn rund um das eigentliche Highlight des Abends – den Poetry Slam – hatten sich die Organisatoren ein umfassendes Programm überlegt. Den Zuschauerinnen und Zuschauern wurde nicht nur ein Einblick in die aktuelle Ausstellung „Dirk Meinzer. Das blaugrüne Dasein“ gewährt, Künstlerin Jessy James LaFleur und Sängerin Rike Mey stimmten das Publikum zudem auf der Bühne ein. Während Rike Mey melancholisch-entrückte Cover-Versionen bekannter Songs wie „Wonderwall“ oder „Wicked Game“ spielte, zeigte Jessy James LaFleur – die sich selbst als Wortpoetin in der Szene einen Namen gemacht hat – eine Kostprobe ihres ersten Theaterstücks „Confessions of a paper plane“.

Gesellschaftskritisch und komödiantisch

Den Dichterwettstreit trugen Mona Harry, Lasse Samström, Annika Blanke, Victoria Helene Bergemann, Wehwalt Koslovsky, Sebastian Hahn, Lippi Punkstrumpf, Sven Ludewig, Paula Günnisdotir und Janina Mau kurz darauf unter sich aus. Mal gesellschaftskritisch und nachdenklich stimmend, dann wieder hintersinnig komödiantisch oder auffallend irrwitzig, dabei aber immer gut durchdacht: So verschieden sie auch waren, mit ihren Darbietungen schafften es alle zehn Konkurrenten, das Publikum einzunehmen.

Wutrede auf Ingwer

Besonders lohnte sich das genaue Hinhören bei Paula Günnisdotir, die eigens aus Magdeburg angereist war und in ihrer ebenso wortwitzigen wie rhetorisch versierten Wutrede über Ingwer forderte: „Make Ginger small again!“ Für einen weiteren Höhepunkt sorgte Wehwalt Koslovsky, der nicht nur sprachlich- sondern auch körperlich vollen Einsatz zeigte. Der Slam-Poet hatte Schillers „Das Lied von der Glocke“ umgedichtet und ganz zur Belustigung des Publikums meisterhaft daraus eine epische Erzählung über die Hautveränderung während der Pubertät gemacht. Von der Publikumsjury gab es für „Das Lied von der Pocke“ ganze 49 von 50 möglichen Punkten. Damit zog der Düsseldorfer souverän in das Finale ein, in dem er auf Lasse Samström und Lippi Punkstrumpf stieß.

Die junge Bremerin konnte den Wettbewerb mit einem Text über den Sinn des Daseins und unter viel Beifall für sich entscheiden, indem sie dem Publikum geheimnisvoll-philosophisch mit auf den Weg gab: „Achtung, das Leben kann Spuren von Müssen enthalten.“