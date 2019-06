Bei einem Unfall in Delmenhorst ist ein Rollerfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Foto: Günther Richter

Delmenhorst. Bei einem Unfall an der Bremer Straße in Delmenhorst ist ein Rollerfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in ein Krankenhaus.