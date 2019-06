Bei einem Unfall in Delmenhorst ist ein Rollerfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Foto: Günther Richter

Delmenhorst. Bei einem Unfall an der Bremer Straße in Delmenhorst ist ein Rollerfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in ein Krankenhaus. Dort ist er seinen Verletzungen mittlerweile erlegen.