Delmenhorst. Ein Jubiläum der besonderen Art: 50 Jahre nach ihrem Schulabgang haben sich die einstigen Schüler des Max-Planck-Gymnasiums wieder in Delmenhorst getroffen.

Der 1969er-Abiturjahrgang des Max-Planck-Gymnasiums bliebt seinem Rhythmus treu: Auch nach 50 Jahren kommen die einstigen Schüler alle fünf Jahre zusammen, um auf die vergangene gemeinsame Zeit zu schauen. Während andere um diese Zeit ihre Zeugnisse entgegennehmen, tauschte sich die 19-köpfige Gruppe am vergangenen Wochenende im Hotel Thomsen aus.

Die weiteste Anreise nahm dafür Wilfried Meinlschmidt auf sich. Zwölf Stunden Flug von Guayaquil in Ecuador über Amsterdam nach Hamburg legte er zurück, um an diesem Wochenende in seiner Heimatstadt sein. „Der Hauptgrund war das Jubiläum, aber ich mache dann noch zehn Tage Urlaub“, erzählte er. Durch seine Arbeit bei der Reederei Hapag Lloyd kam er 1974 zunächst nach Chile und wenig später nach Ecuador, wo er später Teilhaber einer Agentur im Schiff- und Luftfahrtbereich wurde. „Es ist ein wunderschönes Land“, schwärmte er von Stränden, den Anden, Dschungel und Galapagos-Inseln. Doch auch die Rückkehr nach Delmenhorst und das Wiedersehen mit alten Freunden freue ihn immer wieder. „Wir haben uns alle verändert. Es ist interessant, zu wissen, was aus den anderen geworden ist – oder auch nicht.“ Eine andere ehemalige Klassenkameradin, die in Südfrankreich wohnt und verhindert war, wurde kurzzeitig telefonisch zugeschaltet.

Erinnerungen an den DTV

Am Tisch saßen etwa auch Hans-Christian Schröder und Hansel Kaiser und erinnerten sich an ihre gemeinsame Zeit als Volleyballer beim Delmenhorster TV, als sie etwa 1968 zu den Deutschen Jugendmeisterschaften nach Berlin fuhren. „Wir haben auch zusammen Oberliga gespielt“, führte Kaiser aus und Schröder ergänzte: „Das war damals die höchste Spielklasse.“ Allerdings zählte Schröder trotz langer Klassenzugehörigkeit nicht zum Abiturjahrgang: Weil er ein Auslandsjahr in den USA absolvierte, musste er nach seiner Rückkehr eine Klasse wiederholen. Beim Klassentreffen gehörte er jedoch wie selbstverständlich dazu.

Dass die Gruppe auch 50 Jahre nach ihrem Abitur zusammen an einem Tisch sitzt, ist vor allem Jürgen Althans zu verdanken. Der Wahlhamburger organisiert die Klassentreffen in Delmenhorst und kümmert sich um das Programm. So suchte er Jan Harpstedt für den Freitagabend als erste Begegnungsstätte aus. „Das ist eine richtig schöne Vorstadtkneipe“, begründete er die Wahl. Am Samstagmittag ging es dann in den Garten der Leidenschaft von Klassenkamerad Rudolf Hoffmann und dessen Frau Margret. Abends stand dann das Treffen bei Thomsen auf dem Programm, wo auch die meisten Angereisten übernachteten. Jeder sollte dabei erzählen, was seit dem letzten Treffen passiert ist, konnte in einem Ordner mit Erinnerungen blättern oder eine Diashow über den Projektor beobachten. „Es ist eine nette Resonanz, man kehrt gerne in die Heimatstadt zurück“, sagte Althans.

Auch drei ehemalige Lehrer dabei

Sogar drei ehemalige schlossen sich dem Treffen an. Schon lange sind sie mit ihren einstigen Schülern perdu. „Ich bin schon öfter da gewesen, aber das ist ein einmaliges Erlebnis“, sagte Klaus Klingbeil zum 50-jährigen Jubiläum. Er führte die Klasse von 1966 bis 1969 zum Abitur in Französisch; sie war seine erste Abiturklasse. Fleißig, aufgeschlossen und sehr interessiert an der Sprache habe er seine ehemaligen Schüler in Erinnerung behalten: „Wir haben drei Jahre in einem guten Arbeitsverhältnis gestanden.“ Die Trennung zwischen Lehrern und Schülern gebe es schon lange nicht mehr, alle seien gestandene Menschen. Und in fünf Jahren werden sie sich wieder eine Menge zu erzählen haben.