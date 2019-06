Delmenhorst. Neuauflage des Künstler- und Kunsthandwerkermarktes in Delmenhorst: 15 Aussteller präsentierten sich am Samstag und Sonntag im Garten des Café Chateau auf dem Nordwollegelände.

Die weite Anreise aus Detmold in Nordrhein-Westfalen scheint Birgit Stuke nicht zu stören. „Ich habe mir jedes Mal in Delmenhorst gedacht: Das ist ein schönes Fleckchen“, erzählt die Künstlerin. Nachdem der Künstler- und Kunsthandwerkermarkt zuletzt 2016 im Hotel Gut Hasport stattgefunden hatte, folgte nun am Samstag und Sonntag unter dem Namen Selin die Wiederauflage im Garten des Café Chateau auf dem Nordwollegelände.

Kurzfristig 15 Aussteller überzeugt

„Das war alles sehr kurzfristig, aber es hat geklappt“, freute sich Stuke über 15 Aussteller aus Delmenhorst und umzu. Mit ihrem E-Mail-Verteiler von 150 Kontakten waren Interessierte schnell gefunden. Mit dem schattigen Garten bot das im Herbst eröffnete Café optimale Voraussetzungen, um trotz der Hitze in gemütlichem Ambiente die Werke der Künstler zu betrachten und auf Wunsch zu erstehen. Auch die Organisatorin selbst präsentierte ihre Ölgemälde.

Der neue Veranstaltungsort sei dabei naheliegend gewesen: Stuke und Café-Betreiber Yücel Yavuzcan sind langjährige Freunde und kennen sich unter anderem von Ausstellungen in der Markthalle. Yavuzcan, der selbst Vogelhäuser baut, hat das ehemalige Café im Kunsthandwerk im Herbst 2018 übernommen. „Ich hätte gerne mehr Veranstaltungen hier“, sagte der Delmenhorster Kunstliebhaber. „Das gefällt mir.“



Tonkunst, Malereien, Skulpturen und mehr

Zum Selin-Kunsthandwerkermarkt gesellten sich außerdem Tonkunst, Malereien und Skulpturen, Blas-Tiffany, Schmuck oder Besteckkunst. „Wir wollten einen bunt gemischten Markt, man hat nie das Gleiche“, sagte Organisatorin Birgit Stuke. Auch Nadine Fischer und Kristina Koltyrina von Deine Auszeit, dem Wellnessbereich im Hotel Backenköhler in Stenum, präsentierten ihr Angebot mit selbst hergestellten Pflegeprodukten. „Sie sind speziell auf die Behandlung abgestimmt“, führte Fischer aus. Über das Café Chateau seien sie auf den Markt aufmerksam geworden und hätten sich kurzerhand mit eingeklinkt. „Wellness ist breit gefächert, da spielt alles mit“, ergänzte Kollegin Koltyrina. Das gehe über Sauna und Massage hinaus.

Kulisse der Nordwolle kommt an

Ebenfalls lokale Handwerkskunst bot Ingrid Feldmann an. Aus altem Besteck – Löffel, Messer und Gabeln – formte ihr vor mittlerweile verstorbener Mann Ringe und anderen Schmuck. „Das war unsere Welt“, sagte Feldmann, mehr als 500 Ringe plus anderen Schmuck habe ihr Mann hergestellt; Restbestände gibt es noch. Im Sommer habe sie zwar noch nie auf einem solchen Markt ausgestellt, sondern vor allem auf dem Weihnachtsbasar. Das Ambiente gefiel der Delmenhorsterin aber sichtlich:

„Es ist wunderschön, die Kulisse machts, und der Schatten kühlt bei der Wärme.“

Sie hatte auch gleich noch einen Verbesserungsvorschlag für eine weitere Auflage: Warum nicht ein Konzert beispielsweise der Musikschule während des Markts im Garten des Cafés?



Vernetzung mit den Museen

Angetan von der Veranstaltung zeigte sich auch Bernd Entelmann, Abteilungsleiter Bildung und Vermittlung der Museen auf dem Nordwolle-Gelände. „Es ist ein schönes Zusammenkommen hier“, fand er und nutzte auch gleich die Möglichkeiten zum Netzwerken. Interessierten konnte er auch allerlei Informationen über das Gelände und seine Geschichte geben. „Hier war früher das Pförtnerhaus und die Logistikkontrolle am Werkstor“, erzählte er etwa zur Historie des Cafés. Er freue sich, dass es nun wiederbelebt sei.