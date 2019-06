Delmenhorst. Die Hitze hat am Samstag für die Delmenhorster Grafttherme eine ungewöhnliche Folge gehabt.

Schotten dicht in der Grafttherme: Am Samstag haben wegen der Hitze offenbar derart viele Menschen das Bad in der Stadtmitte aufgesucht, dass es sich genötigt sah, Badegäste wegen Überfüllung abzuweisen. Das haben Leser mit entsprechenden Wortmeldungen dem dk berichtet. Auf Nachfrage sprach eine Mitarbeiterin von einem zweiminütigen Einlassstopp, weil zwischenzeitlich nicht genügend freie Schränke zur Verfügung gestanden hätten. Danach seien wieder Gäste eingelassen worden. Streckenweise hat das Thermometer am Samstag 34 Grad angezeigt.