Delmenhorst. Ein Mitarbeiter der Müllabfuhr ist am Freitag bei der Arbeit schwer verletzt worden. Offenbar hatte ein Autofahrer zu früh zum Überholen angesetzt.

Schwere Verletzungen hat ein Müllwerker bei einem Unfall am Freitag erlitten. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 32 Jahre alte Mann auf einem Trittbrett eines Fahrzeugs der Müllabfuhr mit, als dieses auf dem Annenweg in Richtung Stadtmitte unterwegs war. Als es an der linken Fahrbahnseite hielt, um eine Mülltonne zu leeren, stieg der Mann ab. In diesem Moment wollte ein 59 Jahre alter Autofahrer die Müllabfuhr überholen und fuhr dem 32-Jährigen über den Fuß. Der Mann wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, teilt die Polizei mit. Sachschaden entstand offenbar nicht.