Delmenhorst. Mit der großen Frage der Migration in Europa beschäftigen sich bei einem Theaterworkshop Jugendliche aus Delmenhorst, Frankreich und Spanien. Am Ende wird das Ganze in einem Theaterstück münden.

Wie wirkt sich die Zuwanderung in verschiedenen europäischen Ländern aus? Und wie sehen Ideen aus, Migranten aus anderen Kulturen in bestehende Gesellschaften zu integrieren? Verfolgt man den politischen Diskurs der vergangenen Jahre, beschäftigen sich Jugendliche bei einer internationalen Begegnung in Delmenhorst mit nichts Geringerem, als den großen Fragen des europäischen Kontinents.

Jugendliche aus Deutschland, Spanien und Europa

Jugendliche der Stadt, aus dem französischen Allonnes sowie dem spanischen Pamplona befassen sich vom 12. bis 21. Juli in Delmenhorst genau damit, teilt die Stadt mit. Ihre Ergebnisse präsentieren sie in Form einer öffentlichen Theateraufführung. Im Mittelpunkt steht das Thema Zuwanderung. Welche Gedanken sich die jungen Menschen dazu machen und was passiert, wenn alle zusammen aufeinandertreffen, kann das Publikum am Freitag, 19. Juli, im Kleinen Haus beobachten. Dann bringen die jungen Menschen das Stück „Acting new societies – Inszenierung neuer Gesellschaften“ ab 20.30 Uhr auf die Bühne. Tickets kosten zwei Euro und sind im Kulturbüro erhältlich.

Noch freie Plätze zu besetzen

„Bei dem Projekt werden die Teilnehmer von Theater- und Sozialpädagoginnen sowie einem Technikteam betreut“, heißt es von der Stadt. Und noch können sich Delmenhorster Jugendliche ab 14 Jahren beteiligen. „Die Jugendlichen oder jungen Erwachsenen sollten Interesse an der Begegnung mit Gleichaltrigen aus anderen Ländern sowie am Theater mitbringen“, schreibt die Stadt dazu. Vorerfahrungen sind ausdrücklich nicht nötig. Der Teilnehmerbeitrag beläuft sich auf 60 Euro. Darin sind Unterkunft und Verpflegung für zehn Tage, die professionelle Betreuung sowie Freizeitangebote enthalten. Bei geringem Einkommen können individuelle Zuschüsse gewährt werden.

Weitere Informationen sind im Internet zu finden. Anmeldungen für das Theatercamp nimmt der Fachdienst Jugendarbeit per E-Mail an jugendarbeit@delmenhorst.de oder unter Telefon (04221) 992609 entgegen. Anmeldeschluss ist am Freitag, 5. Juli.