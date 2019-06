Juli 1982: Der Bagger "thront" auf den Überresten des abgerissenen Hauses an der Ecke Mühlenstraße/Blumenstraße. Archivfoto: Horst Schilling

Delmenhorst. Dem Straßenausbau in Delmenhorsts Stadtmitte sind in den 70er und 80er Jahren so manche alte Häuser zum Opfer gefallen.