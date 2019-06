Delmenhorst. Das Woodstock-Festival jährt sich 2019 zum 50. Mal. Das Flower-Power-Happening erhält eine Tribute-Show, die das damalige Lebensgefühl erlebbar machen soll und gastiert auch in Delmenhorst.

Was die etwa 400.000 Besucher vom 15. bis zum 18. August 1969 auf den Weidefeldern unweit von der US-Kleinstadt Bethel erlebt haben, gehört zweifelsohne zu den legendärsten Open-Air-Musikfestivals der Geschichte. Die Rede ist natürlich von dem berüchtigten Woodstock-Festival. Das Flower-Power-Happening jährt sich in diesem Jahr zum 50. Mal.

Tribute an Cocker, Hendrix und co.

Die Zeit der Hippiebewegung, freien Liebe und psychedelischen Musik wird zum runden Geburtstag mit einer Jubiläumsshow wieder erlebbar. „The Spirit of Woodstock“ heißt die Zeitreise, die am Mittwoch, 6. November, 19.30 Uhr, im Theater Kleines Haus zu sehen ist. So wird auf der Bühne Jimi Hendrix, Janis Joplin, Santana, The Who, Joe Cocker, Joan Baez, Creedance Clearwater Revival, Crosby, Stills oder Nash & Young Tribute gezollt.

„Eine international besetzte Liveband und erstklassig ausgebildete Sängerinnen und Sänger sorgen im authentischen 60er-Sound für Festival-Atmosphäre – und als Gast-Star tritt Michael Holderbusch als Joe Cocker auf, der unter anderem in der RTL-Show ‚Das Supertalent‘ Glanzpunkte setzte“, kündigt die veranstaltende Resetproduction an.

Zurück in die Zeit von „Make Love, Not War“

Abgerundet werden die Auftritte, so der Veranstalter, durch detailliert auf die Musik abgestimmte Videos und Visuals, die die Zuschauer zurück in eine Zeit zurückversetzten würde, in der sich die ganze Welt unter dem Motto „Make Love, Not War“ im Aufbruch befand. Dazu laden die Moderationen und Erzählungen zwischen den Songs zu einer emotionalen Zeitreise ein und lassen den kreativen Geist des „Summer of 69“ lebendig werden, heißt es vorab.