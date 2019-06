Delmenhorst. Majestätische Flugtiere, kämpfende Heerlager und allerlei Altertümliches: Delmenhorsts Mittelalterfest weckt Erinnerungen an TV-Serie.

Einen unterhaltsamen Ausflug in das Mittelalter hat bis vor Kurzem noch die erfolgreiche TV-Serie Game of Thrones wöchentlich geboten. In Delmenhorst sorgt Graf Gerds Stadtgetümmel alljährlich für die Zeitreise in die Epoche. Das kommende Wochenende, 6. und 7. Juli, bietet daher auch Fans von Game of Thrones nach dem Ende der Erfolgsserie eine Gelegenheit wieder in das Mittelalter einzutauchen – allerdings ohne feuerspeiende Drachen, weiße Wanderer und einen eisernen Thron. Dafür sind bei der 11. Ausgabe des altertümlichen Festes majestätische Falken, kleine und große Ritter sowie komische Barbiere auf der Burginsel und der Hotelwiese anzutreffen. Ein Hauch von Westeros weht an der Delme, wenn das Heerlager zum Kampf antritt. Hier können die Besucher in das Lagerleben eintauchen und Zeugen des mittelalterlichen Gefechts werden. Flugtiere gibt es auch zu bestaunen. Die Falknerei „skyhunters in nature“ stellt die majestätischen Greifvögel zur Schau.

Historische Handwerkskünste und Barbiere mit losem Mundwerk

Mehr als 50 Händler und Handwerker bieten ihre Waren an und vermitteln einen Eindruck von der Produktion zur damaligen Zeit. Handwerkskünste wie die Zinngießerei, die Schmiedearbeit oder die Holzschnitzerei können bestaunt werden.

Erstmalig wird in diesem Jahr der Barbier „Rod ó Trottoire“ seine Heiltätigkeiten feilbieten. Ein aktionistisches Barbiertheater mit komisch absurden bis ungustiösen Behandlungen, gepaart mit losem Mundwerk, dass die Besucher begeistern wird, kündigt die veranstaltende Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft an.

Unterhaltung für Jung und Alt

Die jungen Besucher werden beim Frettchenzirkus, Mäuseroulette und Geschichtenerzähler auf ihre Kosten kommen. Beim kostenlosen Kinderritterturnier oder dem kostenfreien Bogenschießen auf der Burginsel können die Nachwuchsritter und Burgfräulein ihren Mut und ihre Geschicklichkeit auf die Probe stellen. „Hoch zu Ross“ erleben die Kleinen das Getümmel auf dem Rücken zweier Ponys. Für Unterhaltung sorgen zudem Musikanten und Gaukler.

Am Samstagabend wird es gegen 22.30 Uhr heiß bei der Feuershow von „Luna Tix“. Zuvor wird ein Fackelumzug aller Heerlager die Burginsel in ein warmes Licht tauchen.

Umzug durch die Stadt

Graf Gerd lädt am Samstag, 6. Juli, von 11 bis 23 Uhr und am Sonntag, 7. Juli, von 11 bis 18 Uhr auf die Burginsel und die Hotelwiese ein. Die offizielle Eröffnung findet am Samstag um 12 Uhr auf der Burginsel statt. Anschließend wird es einen Umzug der Teilnehmer durch die Innenstadt geben.

Eine Tageskarte kostet fünf Euro, eine Wochenendkarte acht Euro. Kinder unter Schwertmaß haben freien Eintritt. Schwerbehinderte Besucher mit dem Merkzeichen B im Schwerbehindertenausweis können eine Begleitperson kostenfrei mitnehmen. Die Burginsel und die Hotelwiese sind für die Auf- und Abbauarbeiten vom 5. bis 8. Juli nicht für die Öffentlichkeit zugänglich.