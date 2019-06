Delmenhorst. Kleine und große Delmenhorster haben in acht sozialen Einrichtungen der Stadt Schmetterlinge getöpfert. Sie machen nun die Stadt bunter.

Vielfalt in Form und Farbe

Gemeinsam kreativ werden, die Stadt schöner machen, zusammenwachsen: All diese Ziele hat das Projekt "Vielfalt gestalten – Kreative Begegnungen in Delmenhorst" zusammengebracht. Die 30 schönsten getöpferten Schmetterlinge, die dabei entstanden sind, schmücken jetzt die Wand des Geschäftshauses an der Langen Straße 26, direkt neben H&M. "Die Wand war vorher ein Schandfleck", sagt die Projektverantwortliche Petra Lau, "jetzt haben wir Delmenhorst noch schöner gemacht."

Die freiberufliche Dozentin für Töpferkurse hat in acht sozialen Einrichtungen in Delmenhorst mit insgesamt 60 kleinen und großen Delmenhorster Bürgern getöpfert. Über 70 Ton-Schmetterlinge sind dabei herausgekommen, die vier schönsten aus jeder der acht Gruppen haben die Teilnehmer für die Wand in der City ausgewählt. "Das Projekt wurde unheimlich gut angenommen", freut sich Lau über die Resonanz und die in Form und Farbe vielfältigen Schmetterlinge.



Kunstprojekt hilft, Brücken zu bauen

"Das war eine schöne Erfahrung für die Kinder, dass sie die Stadt schöner machen konnten", bestätigt Yasmin Kunbus, Geschäftsführerin der arabisch-deutschen Kindergruppe in Delmenhorst (AD KID). AD KID will helfen, für Kinder mit Migrationshintergrund eine Brücke zwischen den Kulturen zu bauen. Die Zusammenarbeit mit Petra Lau kam da wie gerufen und gefiel auch den Kindern. Der neunjährige Kinan hat zum ersten Mal getöpfert und befindet: "Hat Spaß gemacht." Zwar geriet sein Schmetterling kleiner als geplant, aber schön bunt und durfte nun bei ihm zuhause einziehen.

Nachbarschaftszentren und andere Einrichtungen dabei

Träger des Projekts ist das Diakonische Werk Delmenhorst/ Oldenburg-Land in Kooperation mit der Stadt, finanziert wurde es mit Mitteln des Bundesprogramms "Demokratie leben". Beteiligte Einrichtungen waren die Delmenhorster Jugendhilfe-Stiftung, die arabisch-deutsche Kindergruppe in Delmenhorst (AD KID), die Nachbarschaftszentren Wollepark und Hasport des Diakonischen Werks, das Awo-Nachbarschaftsbüro Deichhorst, das Familienzentrum Villa, das Jugendhaus Wittekindstraße und die Evangelische Familien-Bildungsstätte Delmenhorst/ Oldenburg-Land.