Delmenhorst. Opernklänge im Wollepark? Die Pläne für ein Projekt, dass eine Opernaufführung mit Fest am Wolleparkteich vorsieht, haben am Donnerstagabend die Mitglieder des GISS-Beirats im Nachbarschaftszentrum Wollepark diskutiert.

In dem Beirat beraten lokale Akteure und Bewohner mit über die Sanierung des Quartiers im Städtebauförderprogramm „Gemeinschaftsinitiative Soziale Stadt (GISS)“. Der Beirat wählte mit Sylvia Schmidt eine neue Vorsitzende, die den langjährigen Bewohnervertreter Peter Ledwoin ablöst.

Stadtteiloper und Zirkusprojekt geplant

Für die Stadtteiloper, in der das Floß aus dem Projekt „Schiff ahoi“ eine Rolle spielen soll, hat die Städtische Galerie Mittel aus dem Verfügungsfonds beantragt. Dieser finanziert Initiativen der Bewohner mit bis zu 15 000 Euro jährlich. Um Mittel aus dem Fonds bewarb sich auch die Parkschule, die ihren Schülern eine Arbeitsgemeinschaft mit Zirkuspädagogen im Wollepark ermöglichen will.

Gemeinschaftsgarten auf neuer Fläche

Zudem ging es, laut Wencke Lüttich, Koordinatorin der Gemeinwesenarbeit beim Diakonischen Werk Delmenhorst/ Oldenburg-Land, um das Gartenprojekt. Der zuletzt hinter dem Nachbarschaftszentrum beheimatete Gemeinschaftsgarten zieht wegen des Abrisses an der Westfalenstraße 8 auf einen 650 Quadratmeter großen Teil der Brache an der Stedinger Straße/ Am Wollepark. „Nun wird noch der Zaun umgesetzt“, erklärt Lüttich. Studierende aus Bremen, die sich mit dem Nachbarschaftsgarten und mit dem Gärtnern auf städtischen Flächen beschäftigt haben, stellten dem Beirat Projekte zu Themen wie ökologischer Anbau, Tiere im Wollepark, verschiedene Garten-Ideen und Grillflächen vor.

Schleusensystem schützt Wollepark-Bewohner vor Asbest

Zudem erklärten Stadt-Vertreter Bewohnern, wie ein Schleusensystem sie beim Abriss an der Westfalenstraße 8 vor Asbestfasern schützt und wie der Sozialplan läuft, um verbliebene Mieter aus dem ebenso abrissreifen Block Am Wollepark 14 anders unterzubringen.