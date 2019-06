Delmenhorst. Vor zehn Jahren hat die Stadtbücherei Delmenhorst die Online-Bibliothek NBib24 mit aus der Taufe gehoben. 1,2 Millionen Ausleihen jährlich haben anfängliche Zweifel weggewischt.

Mühsames Geschäft statt großem Run: So waren die Anfänge der Online-Bibliothek NBib24, als die Stadtbücherei Delmenhorst sie 2009 im Verbund mit 19 weiteren kommunalen Bibliotheken ins Leben rief. Auf nicht einmal 1700 Ausleihen kamen die Delmenhorster im ersten vollen Jahr 2010, in allen beteiligten Büchereien zusammen waren es 20.000 Entleihungen. "In den ersten Jahren standen wir immer wieder vor der Frage, ob sich der Einsatz – auch von Etatmitteln – lohnt", erinnert sich Jürgen Grzibek, stellvertretender Leiter der Delmenhorster Stadtbücherei und Mitglied der NBib24-Steuerungsgruppe. Die damalige Antwort, dass die "Onleihe" ein für die Zukunft unverzichtbarer Service ist, hat sich eindrucksvoll bestätigt: 2018 zählte der inzwischen 137 Bibliotheken starke Verbund 1,2 Millionen Ausleihen über das Internet, über 19.100 davon aus Delmenhorst.

26.000 Online-Titel verdoppeln Delmenhorster Angebot

Wer die Stadtbücherei Delmenhorst bei Führungen oder Kursen kennenlernt, sei meist doppelt überrascht, berichtet Grzibek: "Viele sind überrascht, wie viele Medien wir haben und staunen noch mehr, wenn ich sage, das war nur die Hälfte, wir haben noch einmal so viele online." Fast 26.000 Titel stehen bei der digitalen Ausleihe zur Wahl, über die Hälfte sind aus dem Bereich Belletristik und Unterhaltung, ein weiteres Viertel sind Sachbücher und -medien. Was die Medienart angeht, sind die Nutzer zu 84 Prozent an elektronischen Büchern interessiert, 11 Prozent leihen Hörbücher aus, hinzu kommen Zeitungen und Magazine. Das eBook und die eBook-Reader waren es auch, die der 24-Stunden-Bibliothek im Internet nach schleppenden Anfangsjahren den entscheidenden Schub gaben, berichtet der stellvertretende Delmenhorster Büchereileiter:

"Mit dem Tolino-Reader ging es ab etwa 2013 enorm nach oben."





Zwar gab es schon andere Lesegeräte wie den Kindle von Amazon, die aber nicht kompatibel mit dem Büchereiangebot waren. Inzwischen ist die Nutzung der digitalen Bücherei selbstverständlich geworden und die Technik übersichtlicher, erklärt Grzibek. Wer mit dem PC oder Laptop liest, kann sich gratis auf der NBib24-Startseite die passende Adobe-Software herunterladen, am Tablet oder Smartphone tut es die Onleihe-App, die es für Android oder iOS gibt. Für alle, die auf technische Probleme stoßen oder Fragen zur Ausleihe oder den Medien haben, gibt es in der Onleihe-Sprechstunde alle zwei Wochen freitags von 14.30 bis 17.30 Uhr individuellen Rat. Nötig ist nur eine kurze Voranmeldung unter (0 42 21) 99 24 76. Neben diesen Hilfestellungen für die aktuell gut 670 eigenen Onleihe-Nutzer muss sich jede an der NBib24 beteiligte Bibliothek auch in den Verbund einbringen.

Büchereien bekommen nicht für jedes Medium Online-Lizenzen

So sitzt der Delmenhorster Jürgen Grzibek in der NBib24-Steuerungsgruppe, beantwortet im zentralen Support-Team über das Kontaktformular eingegangene Nutzerfragen und hat bis vor kurzem im Lektorat Internet/ Naturwissenschaft/ Technik mit bestimmt, welche neuen Medien angeschafft werden. "Bei der Anschaffung ist aber auch entscheidend, welche Lizenzen divibib bekommt", schränkt Grzibek ein. Das Unternehmen stellt das Onleihe-Portal und kauft für den Verbund die Online-Rechte für die Medien, die Verlage allerdings –zu Grzibeks Ärger – an Bedingungen knüpfen oder ganz verweigern können. "Ich würde mir wünschen, dass es wie im Printbereich wäre, wo wir jedes Buch kaufen und in die Bücherei stellen können", sagt der Delmenhorster und hofft auf Reformen des EU-Urheberrechts.



Quiz zum Jubiläum Zum 10. Geburtstag der Online-Bibliothek NBib24 gibt es ein Jubiläumsquiz, bei dem es ein iPad, eBook-Reader oder Powerbanks zu gewinnen gibt. Der Link zum Gewinnspiel findet sich auf der NBib24-Startseite https://www1.onleihe.de/nbib24/.