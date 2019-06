Delmenhorst. Die Dwostraße erhält eine neue Fahrbahndecke. Das bringt umfangreiche Sperrungen für den Kraftfahrzeugverkehr mit sich.

Nach der Nordstraße erhält nun bald auch die Dwostraße eine neue Fahrbahndecke: Die Sanierung der Straße beginnt am Montag, 8. Juli. Das teilt die Stadt Delmenhorst mit. Die Dwostraße muss dann zwei Tage lang für den Durchgangsverkehr sowie acht weitere Tage bis einschließlich Mittwoch, 17. Juli, komplett gesperrt werden.

Umfangreiche Sperrungen

In dieser Zeit werden an der Dwostraße unter anderem vier Zentimeter der alten Deckschicht von der Fahrbahn abgefräst und anschließend neuer Asphalt aufgebracht, kündigt die Stadt an. Das Fräsen und Asphaltieren der Fahrbahndecke ist von Mittwoch bis Mittwoch, 10. bis 17. Juli, vorgesehen. „Während dieser Arbeiten muss der gesamte Verkehr im abgesperrten Bereich zwischen Stedinger Straße und Schönemoorer Straße außen vor bleiben.“ Auch die Stichstraßen Brechtstraße und Twietmeyers Mühle sind für den Kraftfahrzeugverkehr nicht erreichbar. Spätestens am Donnerstagmorgen, 18. Juli, soll die Vollsperrung wieder aufgehoben werden. Die Geh- und Radwege bleiben die ganze Zeit über frei.

Bürger mit Handzetteln informiert

Zu Beginn der Sperrung am Montag und Dienstag, 8. und 9. Juli, können Anlieger noch über die Lessingstraße aus nördlicher und südlicher Richtung in die Dwostraße fahren. Die Einmündungen zur Stedinger Straße und Schönemoorer Straße sind dagegen zu, die Dwostraße endet dort als Sackgasse. Die Anlieger der betroffenen Straßen wurden jeweils mit Handzetteln über das Vorhaben informiert, teilt die Stadt mit. Witterungsbedingt könnten sich die Arbeiten verschieben.

Nach dem Asphaltieren sind laut Stadt noch weitere Arbeiten nötig. Diese lassen sich aber bis 26. Juli mit Wanderbaustellen und halbseitigen Sperrungen erledigen.