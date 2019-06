Delmenhorst. Für junge Delmenhorster gibt es bald die Chance, bei einem Filmprojekt manches dazu zu lernen. Einige Plätze sind noch frei.

„Von A wie Badesee bis Z wie ... weiß ich nicht“, scherzt Can Mansuroglu. Wenn der Filmemacher zu beschreiben versucht, welche Orte für jugendliche Filmer aus Delmenhorst für ihre eigenen Streifen in Frage kommen, kommt er leicht ins Stocken. Ein Zeichen dafür, dass den Möglichkeiten kaum Grenzen gesetzt sind.

Filmprojekt „Delme Doku“

Über einen Workshop sollen junge Delmenhorster die Gelegenheit erhalten, Erfahrungen beim Kurzfilmdreh zu sammeln. Der Dokumentarfilmer Mansuroglu, gebürtiger Delmenhorster und bekannt aus der Kinder-Kanal-Serie „Checker Can“ sowie durch die Youtube-Dokumentar-Plattform „Y-Kollektiv“, begleitet den Kurs zusammen mit seiner Kollegin Imke Hansen. Angeschlossen ist der Workshop am Projekt „Mitschnitt Delmenhorst“, bei dem Maike Tönjes und Anne Angenendt seit September 2018 bereits vielerorts den „Sound der Stadt“ vertont haben.

In dem Workshop sollen Jugendliche nun Videoaufnahmen machen und auf interessante Weise vertonen. „Der Ton ist bei Bewegtbildern nämlich das Wichtigste“, meint Mansuroglu. „Ein Film ohne Ton ist nichts.“ Der Ton zeige, wohin es geht, welche Stimmung erzeugt wird und wie der Betrachter die Aufnahme wahrnimmt. So sei das Geräusch von einem vorbeifahrenden Zug mit dem gleichen Bild langweilig. Der vorbeifahrende Zug mit dem Bild von abgerissenen Fahrkarten sei dagegen spannend. Und genau das versuchen Mansuroglu und Hansen den Jugendlichen im Workshop beizubringen.

Professionelle Hilfe

Beide betonen, dass der Spaß im Vordergrund stehe: „Wir wollen kein Frontalunterricht machen.“ Das bedeutet im Klartext, dass sich die Jugendlichen, ungeachtet dessen, was durch „Mitschnitt Delmenhorst“ bereits vorgearbeitet wurde, Orte in Delmenhorst aussuchen können, die sie spannend und markant finden.

Nach dem Filmen helfen Hansen und Mansuroglu ihnen auch beim Schneiden des Materials. Am Ende sollen die Ergebnisse aus dem Workshop in die bestehende Sammlung von „Mitschnitt Delmenhorst“ eingepflegt werden.

Für den Filmworkshop an diesem Wochenende, 29. und 30. Juni, je 10 bis 17 Uhr, gibt es noch freie Plätze. Jeder zwischen elf und 18 Jahren kann sich melden. Der Workshop ist kostenlos. Mittags gibt es einen Imbiss. Anmeldung unter Telefon (01 76) 52 63 79 01 oder per Mail an Kontakt@mitschnitt-Delmenhorst.de.