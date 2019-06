Delmenhorst. Wer künftig Strom und Gas in Delmenhorst vertreiben wird, entscheidet bald der Stadtrat Delmenhorst. Der Verwaltungsausschuss hat nun Empfehlungen ausgesprochen.

Die Konzession für das Stromnetz in Delmenhorst soll an das Unternehmen EWE Netz in Oldenburg gehen. Dafür hat sich nun der Verwaltungsausschuss Delmenhorst ausgesprochen. Des weiteren soll die Konzession für die Gasversorgung an die Stadtwerke Delmenhorst gehen.

Stadtrat muss letztes Okay geben

Beide Entschlüsse müssen noch vom Stadtrat gebilligt werden. Das berichtete nun Oberbürgermeister Axel Jahnz nach Sitzung des Gremiums aus Spitzen von Stadtrat und Verwaltung. Jahnz betonte, dass die Konzessionen – also das Recht auf die Nutzung der Netze zur Versorgung der Bevölkerung – für beide Firmen und für beispielsweise von Aufträgen abhängige Baufirmen eine signifikante Bedeutung habe.