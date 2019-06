Delmenhorst/ Bookholzberg. Asperger-Autisten können nur schwer auf ihre Mitmenschen zugehen oder mit ihnen mitfühlen, darum ecken sie oft an. In Delmenhorst finden sie sei kurzer Zeit in einer Selbsthilfegruppe einen Ort des Rückzugs und des Austauschs. Denn der Informationsfluss über die Krankheit ist noch immer steinzeitlich.

