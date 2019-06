Das Quiz in der Stadtbücherei geht in die zweite Runde. Archivfoto: Marco Julius

Delmenhorst. In der Stadtbücherei steht die zweite Auflage des Quizabends „Quiz mit Witz“ an. Am Dienstag, 2. Juli, können in den Räumlichkeiten an der Langen Straße 1a im City-Center wieder Einzelpersonen oder Paare daran teilnehmen.