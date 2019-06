Delmenhorst. In Delmenhorst ist eine 85-jährige Frau Opfer von Einbrechern geworden.

Laut Polizei nutzten die flüchtigen Täter am Mittwoch eine offene Tür, um in der Zeit zwischen 14 und 18 Uhr in die Wohnung der Frau an der Dwostraße einzudringen. Sie selbst hatte sich währenddessen im Garten befunden.

Frau vermisst Schmuck

Später, so der Polizeibericht, habe sie erschrocken festgestellt, dass unter anderem Schmuck entwendet wurde. Der Schaden wird auf rund 2100 Euro geschätzt.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Delmenhorst unter der Telefonnummer (04221) 1559-0 in Verbindung zu setzen.