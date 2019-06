Delmenhorst. Die Rechnungsprüfung bei der Wirtschaftsförderungsgesellschaft treibt die Ratspolitik in Delmenhorst noch immer um. Die SPD interessiert sich vor allem für Vorgänge des Sponsorings, die die dwfg angeschoben haben könnte.

Es bestehen noch immer viele offene Fragen im Zusammenhang mit der Rechnungsprüfung bei der Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft (dwfg). Das ist eine Erkenntnis aus dem jüngsten Finanzausschuss des Stadtrates. Darin wollte sich die Stadtverwaltung vom Ausschuss das Okay abholen, das Immobilienmanagement der städtischen Tochtergesellschaft zurück in die Stadtverwaltung zu holen. Der Bereich verwaltet zum Beispiel städtische Immobilien, kauft oder verkauft sie.

Rechnungsprüfung im März angestoßen

Das Ansinnen der Stadt lehnte Lars Konukiewitz, SPD-Ratsherr und Ausschussvorsitzender, strikt ab. Im März wurde bekannt, dass sich die dwfg mit einer Untersuchung des Rechnungsprüfungsamts (RPA) konfrontiert sieht. Laut Stadt betraf das die Geschäftsjahre 2015 bis 2018. Auch andere Tochtergesellschaften der Stadt wurden überprüft. Die Verwaltung sprach von einem „nicht unüblichen Vorgang“.

Prüfer berichten im nächsten Rat

Über die Erkenntnisse der Rechnungsprüfer sei ihm als Ratsherr noch nichts bekannt, so Konukiewitz. Auch sei ihm vollkommen unklar, ob der Vorgang in Zusammenhang mit der Loslösung des Immobilienbereichs von der dwfg stehe. Der Bericht des RPA soll nächsten Mittwoch, 3. Juli, im Rat zur Sprache gebracht werden. Ein besonderes Interesse wird dann dem Sponsoring-Verhalten der dwfg gelten, kündigte Konukiewitz an. Zwischenzeitlich hatte Ratsherr Andreas Neugebauer (SPD & Partner) einen Antrag eingereicht, in dem er einheitliche Regeln fürs Sponsoring durch städtische Gesellschaften fordert.

Der ehemalige Geschäftsführer der dwfg, Axel Langnau, war zum 1. April ausgeschieden. Zuvor hatte der Förderverein der örtlichen Wirtschaft die Arbeit der dwfg massiv kritisiert – nicht aber die Person Axel Langnau.



Immobilienbereich ist für Stadt unvorteilhaft angesiedelt

Die Stadt hatte in der Ausschussvorlage die Rückholung des Immobilienbereichs von der dwfg damit begründet, dass sich dieses Konstrukt nicht bewährt: Weil der Stadttochter zum Teil Verwaltungsaufgaben übertragen worden seien, seien die „Berührungspunkte mit der Stadtverwaltung“ zahlreich, wie etwa bei Finanzen oder im Baurecht. Sowohl die dwfg-Belegschaft als auch die Stadtverwaltung sehe „keine einschlägigen Vorteile“ in dem aktuellen Konstrukt.

Bedenken wegen Nachfolge auf dwfg-Chefposten

Auf Antrag Konukiewitz‘ wurde das Thema einstimmig auf die Septembersitzung verschoben. Das rief Bedenken des Ersten Stadtrats, Markus Pragal, hervor. Er wies auf die zu erwartende Neubesetzung des dwfg-Chefpostens hin: Ein neuer Geschäftsführer müsse vorher wissen, wie sein Aufgabenbereich zugeschnitten ist, sagte er sinngemäß. Konukiewitz wehrte das Argument als „rechtlich nicht maßgeblich“ ab.