Delmenhorst. Diesen Sonntag, 30. Juni, wird Besuchern der Musikschule der Stadt Delmenhorst (MSD) ein buntes Fest geboten. Dann geht das Sommerfest der MSD über die Bühne.

200 Schülerinnen und Schüler werden sich in der Zeit von 15 bis 19 Uhr daran beteiligen, teilt die Stadt im Vorfeld mit. Zentrum des Sommerfestes ist der Garten der MSD an der Schulstraße 19.

Im Mittelpunkt steht natürlich die Musik: Die MSD will in einem breiten Querschnitt von Klassik bis Rock ihre Unterrichtsergebnisse präsentieren. Den Anfang um 15 Uhr machen Kinder aus dem Elementarbereich. Dazu zählen Früherziehung und Grundausbildung an der MSD und auch Musikunterricht in den Kindertagesstätten. Beim Sommerfest zeigen die Kinder Lieder und Tänze.

Streichmusik, Gesang und Rock

Im großen Veranstaltungsraum der MSD wird das Programm ab 15.25 Uhr mit Musik der Streicherkreise, des Ensembles „Junge Streicher“ und des Kammerorchesters fortgesetzt. Danach verlagert sich die Musik mit einem Violinquartett und Klavier in den Vortragsraum. Der MSD-Singkreis präsentiert sich ab 16.10 Uhr im Freien, während im Anschluss drinnen Kammermusik zu hören ist. Um 16.45 Uhr spielt die Frauen-Rockband „Shizo-Feen“ von Mario Liebig in Raum 13. Querflöten im Trio und im Ensemble gibt es draußen ab 17.15 Uhr zu hören. Im Gebäude erklingen ab 17.30 Uhr Gitarren und Harfen.

Beste Parkatmosphäre

Die Jugend-Bigband „Westsidechillers“ unter der Leitung von Annett Becker-Edert spielt ab 17.45 Uhr unter den Linden. Das Sommerfest klingt aus mit der Erwachsenen-Rockband „Red House Band“ ab 18.15 Uhr. Sie präsentiert im Gebäude Cover-Versionen von Status Quo und den Rolling Stones.

Bei Parkatmosphäre serviert der Freundeskreis der MSD Kaffee, Tee, kalte Getränke und selbst gebackenen Kuchen zu günstigen Preisen in einem großen Pavillon. Der Eintritt zu dem Sommerfest ist frei.