Atlas im Weserstadion: Für alle ein Gewinn

Delmenhorst. Der SV Atlas wird sich im Weserstadion mit Werder Bremen messen – und das ist gut so. Ein Kommentar.

Der SV Atlas schreibt zum zweiten Mal nach der Saison 1980/81 DFB-Pokalgeschichte. Damals unterlag er nach Siegen gegen die Zweitligisten aus Oberhausen und Offenbach erst im Achtelfinale vor 5000 Zuschauern mit 1:6 auf dem Bökelberg in Mönchengladbach und kam so bundesweit ins Gespräch.

Ganz oben Einfluss genommen

Jetzt hat Atlas daran mitgewirkt, dass der mächtigste Fußball-Verband der Welt nach einigem Hin und Her seine Statuten ergänzt. Kern des Zusatzes: Ein Amateurverein darf nicht dadurch benachteiligt werden, dass ihm der geografisch nächste Profiverein zugelost wird, dessen Stadion er als Austragungsort ohnehin im Visier hatte.

Für die Fans das Beste

Gut so, auch und vor allem für den SV Atlas. Der Traum, einmal in einem Pflichtspiel im Weserstadion aufzulaufen, ist zuletzt bei vielen direkt Beteiligten zusehends gereift. So faszinierend ein solches Spiel in Düsternort auch gewesen wäre.

Für die Fans ist der Umzug nach Bremen ohnehin ein Gewinn. Mutmaßlich jeder, der möchte, hat nun die Chance, ein Ticket zu bekommen.