Delmenhorst. Vier zentrale Kirchengemeinden Delmenhorsts werden im Sommer ihre Gläubigen in jeweils wechselnden Kirchen zum Gottesdienst rufen.

Die Kirchengemeinden werden künftig näher zusammenrücken müssen. Sterbende Kirchenmitglieder, wenige Neuzugänge und derzeitiger Nachwuchsmangel bei den Pastoren machen Pastoren, Kirchenmitarbeitern und Gläubigen Sorgen. Wie die Kirche der Zukunft aussehen wird, das kann – im Kleinen – die kommende "Sommerkirche" zeigen. Vier zentrale Delmenhorster Gemeinden – die sogenannten "Blickpunkt"-Gemeinden – werden in den Sommerferien besondere Gottesdienste anbieten. Besonders vor allem deshalb, weil sie von Kirche zu Kirche wandern. Sie sehen darin aber nicht nur einen bloßen Vorboten düsterer Zukunft, sondern auch eine schöne Chance auf mehr Austausch und Kennenlernen zwischen den Gemeinden.

Vier Gemeinden auf Wanderschaft

Heilig-Geist-Kirche, Stadtkirche, St. Johannes und St. Stephanus werden an den sechs Sonntagen von 7. Juli bis 11. August nicht alle in ihren jeweiligen Kirchen einen Gottesdienst feiern. Stattdessen werden sie in nur einer der jeweiligen Kirchen ihre Gläubigen zusammenrufen, um dort jeweils Gottesdienste in etwas sommerlichem Rahmen zu halten. Der Grund ist etwas trivial: Viele Menschen werden im Sommer im Urlaub sein und deshalb nicht ihre angestammte Kirche besuchen. Und auch die Kirchenmitarbeiter haben zum Teil Urlaube. Es ist, wie es Pfarrer Thomas Meyer sagt, "auch eine Ressourcenfrage". Das bedeutet, unterm Strich: Wanderkirche mit den Daheimgebliebenen.

Unterwegs sein als urchristliche Sache

Theologisch finden die Pastoren darin auch einen christlichen Impuls. Pfarrerin Barbara Bockentin sagt: "Unterwegs sein ist eine urchristliche Sache. Die feste Verwurzelung an einem Ort ist ursprünglich gar nicht angedacht." Denn der christliche Glaube bedeute auch, sich auf der Suche zu befinden. Dass das allein als Argument reicht, um die treuen Mitglieder einer der Gemeinden zu einem Gottesdienst in einer anderen Kirche zu locken, mag nicht reichen, räumen die Pastorinnen der Gemeinden durchaus ein. Aber sie hoffen auch auf den Wunsch der Menschen nach Begegnung und auf ihre Neugierde. Das feiern des Glaubens in einer eher unbekannten Kirche und Gemeinde berge viel Austausch, Kennenlernen und die Erfahrung: "Ach, hier wird auch Gottesdienst gefeiert, das fühlt sich anders an", wie es Bockentin als Impuls erklärt. Das könne auch eine verbindende Konstante sein.

Große Lust auf neue Gesichter

Die Gottesdienste selbst seien dabei grundlegend gleich wie andere – haben aber zum Teil sommerlich-gemeinschaftliche Züge: So gibt es nach dem ersten Gottesdienst Grillwürstchen, nach vielen weiteren eine Kaffeetafel oder auch Kaltgetränke. Das kleine Rund der "Blickpunkt"-Pfarrer freut sich darauf. Thomas Meyer: "Es ist eine große Chance, Leute anzusprechen. Ich habe selber große Lust darauf, in anderen Gemeinden zu predigen – dann auch vor ein paar mehr Leuten."

Trauriger Hintergrund

Ein Hintergrund ist dabei eher finster als sommerlich: Denn über den Kirchen schwebt generell ein Damoklesschwert. Bis 2030 erwartet das Kirchenparlament der Kreissynode, dass von aktuell 87.000 Gemeindemitgliedern nur noch 71.000 da sein werden. Zu viele Mitglieder werden bis dann sterben, und zu wenige getauft werden. Das löst einen bösen Mechanismus aus: Weniger Mitglieder, weniger Geld aus Kirchensteuern, weniger Pfarrstellen. Die Zahl der Pfarrstellen werde von 33 auf 28,5 sinken. In manchen Regionen der Republik ist es bereits üblich, dass Pastoren und die Gemeinden von Kirche zu Kirche "wandern". Und das könnte auch Delmenhorst blühen. "Es ist gut, wenn die Kirche sich nicht verschließt vor den Realitäten", sagt Meyer. Und so werde das sommerliche Wandern der vier Gemeinden ein kleiner Ausblick sein auf eine mögliche Zukunft.





Termine und Fahrdienste 7. Juli: Sommerkirche in Heilig-Geist; 10 Uhr, mit Taufe und Reisesegen; Pfarrerinnen Sabine Lueg und Gitta Hoffhenke; anschließend Grillen im Gemeindegarten. 14. Juli: Stadtkirche, 10 Uhr, mit Abendmahl; Pfarrerin Nele Schomakers, anschließend Kirchenkaffee. 21. Juli: St. Stephanus, 10 Uhr, mit Taufen, Pfarrerin Ulrike Klank, anschließend Kirchenkaffee. 28. Juli: St. Johannes, 10 Uhr, Pfarrer Thomas Meyer, anschließend Kirchenkaffee. 4. August: Stadtkirche, 10 Uhr, mit Abendmahl, Pfarrerinnen Sabine Lueg und Gitta Hoffhenke, anschließend Kirchenkaffee. 11. August: St. Johannes, 18 Uhr, Open Air auf dem Kirchhof, Pfarrerin Ulrike Klank, anschließend Kaltgetränke. Fahrdienste ab St. Johannes jeweils 30 und 20 Minuten vor Gottesdienst-Beginn; ab St. Stephanus auf Eigeninitiative; ab Stadtkirche jeweils 30 Minuten vor Beginn ab der Jugendkirche (Friesenstraße 36) und 20 Minuten vorher ab Gemeindehaus Stadtkirche (Lutherstraße); ab Heilig-Geist jeweils 30 und 20 Minuten vor Gottesdienst-Beginn