Delmenhorst. Seit Jahren werden Straßenarbeiten an der Moltkestraße in Delmenhorst verschoben, um Gelder für anderes frei zu bekommen, beklagt Ratsfrau Annette Kolley. Damit soll Schluss sein.

Ratsfrau Annette Kolley (SPD) hat im Finanzausschuss am Dienstag Kritik an der Stadtverwaltung geübt. Anlass war das Ansinnen der Stadt, die 300 000 Euro teure Sanierung der Brücke am Heidkruger Weg über die Heidkruger Bäke voranzutreiben – allerdings unter der Voraussetzung, zwecks Finanzierung geplante Straßenarbeiten an der Moltkestraße aufs Jahr 2021 verschieben. Kolley monierte: „Seit Jahren werden Arbeiten an der Moltkestraße immer wieder verschoben.“ Im aktuellen Haushalt waren bislang für die Jahre 2020 und 2021 je 290 000 Euro für Tiefbaumaßnahmen eingeplant. Auf Anregung Kolleys wurde die Verwaltung einstimmig beauftragt, andere Möglichkeiten der Deckung zu prüfen.