Delmenhorst Mit dem ersten Shanty Chor Festival in Bielefelds Bürgerstuben geht es am Sonntag, 30. Juni, los und dann folgt ein konzertreicher Sommer für die Hasport Shantys.

Für das Festival am Sonntag von 11 bis 16 Uhr, bei dem auch auf 100 Jahre TuS Heidkrug angestoßen wird, haben die Shantys sich reichlich maritime Verstärkung an den Bürgerkampweg 26 beordert. Bei freiem Eintritt treten von 11 bis 12 Uhr zunächst die Gastgeber auf. Von 12.15 bis 13.15 Uhr folgt der Seemanns Chor Oldenburg, bevor von 13.30 bis 14.30 Uhr der Shanty Chor Brinkum übernimmt. Danach singt von 14.45 bis 15.45 Uhr der Shanty Chor Bad Zwischenahn, bevor das gemeinsame Abschlusssingen aller Chöre ab 16 Uhr den Tag abrundet. Stärkung bietet über den Tag die Gastronomie von Uwe und Petra Bielefeld.

Auftritte in Ganderkesee und Bremen

Nach dem der Hasporter Chor dieses Großereignis gestemmt hat, folgt nur eine Woche später der nächste Auftritt. Am Samstag, 6. Juli, bereichern die Hasport Shantys – und nicht wie fälschlich mancherorts zu lesen die Singgruppe Freibeuter – von 15 bis 17.30 Uhr das Sommerfest im Wohnpark Am Fuchsberg in Ganderkesee mit maritimen Liedern.

Einen Tag später, am Sonntag, 7. Juli, sind die Hasport Shantys von 11 bis 13 Uhr auf dem Kajenmarkt an der Bremer Schlachte zu hören – „seit Jahren vor tollem Publikum, auf einer Bühne an der Weser“, berichtet Pressewart Jürgen Karow.

Shantys singen mit Don Kosaken

Ein seltener Konzertabend folgt am Donnerstag, 24. Oktober ab 18 Uhr. Auf Einladung der Hasporter Sänger kommt der originale „Don Kosaken Chor Serge Jaroff“ unter der Leitung von Wanja Hlibka in die Heilig-Geist-Kirche an der Deichhorster Straße 5. Die Delmenhorster sind aber nicht nur Gastgeber, sondern wirken bei dem Konzertabend auch mit. Es wird also ein gemeinsames Konzert der Don Kosaken und der Hasport Shantys. Karten gibt es ab sofort für 17 Euro (Abendkasse: 20 Euro) im dk-Ticketshop an der Langen Straße 122.