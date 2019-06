Inkoop wappnet sich für erneuten Streik in Edeka-Lagern CC-Editor öffnen

Der nächste Warnstreik in den Edeka-Lagern steht an, die örtlichen Verbrauchermärkte haben sich aber gewappnet. Symbolfoto: Christophe Gateau/dpa

Delmenhorst. In den für die Region zuständigen Edeka-Lagern in Wiefelstede und Lauenau wird seit dem gestrigen Dienstag wieder gestreikt, doch dieses Mal erwartet Inkoop-Geschäftsführer Bernd Oetken keine Auswirkungen für die Verbrauchermärkte in Delmenhorst, Ganderkesee und dem Landkreis Oldenburg.