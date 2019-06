Delmenhorst. Weil die Unfallbeteiligten widersprüchliche Angaben machen, sucht die Polizei nach Zeugen für einen Zusammenstoß zwischen Fahrrad und Auto am Montagnachmittag in Delmenhorst.

Verletzungen am Rücken hat eine Radfahrerin bei einem Unfall am Montag gegen 14.35 Uhr auf der Stedinger Straße erlitten. Die 34-jährige Delmenhorsterin radelte auf dem falschen Radweg in Richtung Stadtmitte, als sie laut Polizei an der Ampel an der Richtstraße unvermittelt auf die Fahrbahn fuhr und dort mit dem BMW einer 31-Jährigen kollidierte.

Radlerin prallt auf Motorhaube

Sie prallte gegen Motorhaube und Windschutzscheibe und stürzte auf die Straße. Ein Rettungswagen fuhr sie ins Krankenhaus. Die Schäden am BMW schätzt die Polizei auf 2000 Euro. Zeugenhinweise unter (0 42 21) 155 90 erbeten.