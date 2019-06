In William Shakespeares "Der Sturm" geht es stellenweise derb zu. Die Musik-Theater-AG des Max-Planck-Gymnasium unterhielt das Publikum damit bestens. Foto: Niklas Golitschek

Delmenhorst. Zum Schluss haben sich Cheyenne Kollai und Maja Jacobsen noch einmal in schweren Gewässern bewiesen: In ihrer letzten Inszenierung mit der Musik-Theater-AG des Delmenhorster Max-Planck-Gymnasiums haben beide für "Der Sturm" nicht nur viel Text in Shakespeares Sprache gelernt, sondern schlüpften auch in Männerrollen.