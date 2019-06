Delmenhorst. Denkbar ungünstige Zustände liegen derzeit an Förderschule an der Karlstraße mit insgesamt drei Standorten vor. Darum soll die Stadt eine neue Förderschule für Kinder mit geistiger Behinderung planen. Ihre Zahl steigt seit Jahren an.

Die Stadt soll eine neue Förderschule mit dem Schwerpunkt geistige Entwicklung bauen. Das ist eine Empfehlung aus dem jüngsten Bildungsausschuss für den Stadtrat, der am Mittwoch, 3. Juli, zusammenkommt. Hintergrund dieser Entscheidung waren zwei Anträge der Gruppe SPD & Partner und der AfD. SPD & Partner argumentierten, dass „die derzeitige Situation mit drei Standorten (...) mehr als bedenklich“ sei. Schüler benötigten einen „störungsfreien und strukturierten Unterrichts“. Und das bedürfe auch einer räumlichen Situation, die den Bedürfnissen der Schülerinnen Schüler gerecht werde. Derzeit hat die Schule an der Karlstraße, eine Förderschule für Geistige Entwicklung, drei Standorte: an der Karlstraße, an der Steller Straße und an der Lessingstraße. Welche Probleme das mit sich bringt, hatte im März gegenüber dem dk bereits Schulleiterin Silvia Kröner erklärt.

Zahl der Kinder mit geistiger Behinderung wächst

Die aktuelle Situation ist für SPD & Partner unhaltbar. Problematisch ist zudem: Die Zahl der Förderschüler mit einer geistigen Behinderung steigt stetig. Das hatte auch Kröner im März mitgeteilt: Während die Schule an der Karlstraße im September 2016 noch 128 Schüler zählte, waren es im September 2018 schon 150 Schüler und für September 2019 rechnete Kröner mit 160 oder mehr Kindern und Jugendlichen.

Trifft das so ein, wächst die Schule allein in drei Jahren um ein Viertel ihrer Schülerschaft. Diese Dimension macht klar, dass aktuelle Umbau der Fröbelschule in eine weitere Außenstelle, die Arbeiten sollen nach letztem Stand der Stadtverwaltung im Herbst beendet sein, möglicherweise nicht ausreichen wird.

Darum möge die Stadt nun einen geeigneten Standort für eine neue Förderschule für Geistige Entwicklung vorschlagen und die Gebäudeplanung voranbringen, beantragen SPD & Partner. Zudem solle sie prüfen, ob sich ein Förderschulzweig mit Unterstützungsbedarf sozial-emotionale Entwicklung anbiete.

AfD will Kosten sparen

Die AfD hatte hingegen in ihrem Antrag mit Kosten bei der Schülerbeförderung argumentiert: Allgemein steigen diese seit Jahren an – und das vor allem wegen des Transports zu Förderschulen für emotionale und soziale Entwicklung nach Ahlhorn und Freistatt. Ein entsprechendes Schulangebot in der Stadt könnte günstiger kommen, so die AfD. Ihr Fraktionschef Lothar Mandalka warf der SPD im Ausschuss prompt vor, den eigenen Antrag abgekupfert zu haben, was deren Vertreter abwiesen. „Zähneknirschend“, so Mandalka, stimmte die AfD dem SPD-Antrag zu und zog ihrerseits den eigenen Antrag zurück. Das Votum war am Ende einstimmig.