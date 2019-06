Delmenhorst. Eine unter Drogen stehende Fahrerin eines Wohnmobils hatte in Delmenhorst eine Panne. Ihr Gefährt ließ sie zur Tankstelle schieben – bis die Polizei hinzukam. Die leitete ein Bußgeldverfahren ein.

Die Hilfsbereitschaft von Zeugen hat in Delmenhorst am Sonntag dazu geführt, eine unter Drogen stehende Fahrerin eines Wohnmobils aus dem Verkehr zu nehmen. Laut Polizei befand sich gegen 15.30 Uhr ein das Wohnmobil auf der Wildeshauser Straße. Allerdings fuhr es nicht aus eigener Kraft, sondern es wurde von einem Mann in Richtung Stadtmitte geschoben. Die Zeugen sprachen die Fahrerin an, weil sie einen technischen Defekt vermuteten.

"Ein vernünftiges Gespräch war nicht möglich"

Die Reaktion der Frau aus Sachsen-Anhalt auf das Hilfsangebot beschreibt die Polizei als "seltsam", unter anderem bot sie den Helfern Bonbons an. Die Zeugen verständigten die Polizei, die das Wohnmobil an einer Tankstelle auffand. "Ein vernünftiges Gespräch mit ihr war nicht möglich", schreiben die Beamten über den Kontakt mit der 47-jährigen Halterin des Wohnmobils. "Auch gegenüber den eingesetzten Beamten der Polizei Delmenhorst gab sie seltsame Äußerungen von sich." Die Beamten vermuteten Drogeneinfluss bei der Frau, was sich nach einem Schnelltest erhärtete: Die Frau hatte wohl Marihuana konsumiert.

Da sie angab, zuvor mit dem Wohnmobil von Hamburg nach Delmenhorst gefahren zu sein, muss sie sich jetzt auf ein Bußgeldverfahren gefasst machen. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls. Kontakt unter (04221) 15590.