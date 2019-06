Delmenhorst. Die katholischen Gemeinden aus Delmenhorst und Ganderkesee haben wieder mit einer großen Prozession das Fronleichnams-Fest gefeiert.

Die katholischen Kirchen aus Delmenhorst und Ganderkesee haben wieder in einer großen Prozession durch Delmenhorst ihren Glauben gefeiert. Sie hatten der Feier das Motto "Mit Jesus" gegeben. Das sollte sich auch als roter Faden durch die Messe ziehen: "Mit Jesus Wunder wirken, mit Jesus in der Schule, in Arbeit und Politik, und als Kirchengemeinde. Der Prozessionsweg führte die Teilnehmer vom Willms durch die Innenstadt, zum Ehrenmal und schließlich zur Kirche in St. Marien.

Gewandeltes Brot in der Monstranz

An Fronleichnam bezeugen die Katholiken "ihren Glauben an die bleibende Gegenwart Jesu Christi im Sakrament der Eucharistie, also im gewandelten Brot." So beschreibt es Pfarrer Guido Wachtel. Das Fest entstand im 13. Jahrhundert. Dazu gehört die Prozession, bei der das gewandelte Brot in einem Schaugefäß, der Monstranz, durch die Straßen getragen wird. „Fron“ heißt „Herr“ und „lichnam“ meint den lebendigen Leib.