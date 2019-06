Delmenhorst. Die Gesellenstücke der Tischer der Region haben ihre Gesellenstücke in der Markthalle Delmenhorst gezeigt. Unter anderem trafen sich da auch ganze Generationen von Tischlern.

Junge und alte Handwerker sind bei der "Tischler & Kunst"-Ausstellung in der Markthalle aufeinander getroffen. Zum Teil begutachtete da auch ein alter Tischlermeister die Arbeiten des eigenen Enkels.

Etwa 400 Menschen waren zu der Ausstellung am Sonntag, 23. Juni, gekommen. Die Gesellenstücke 2019 der Kreishandwerkerschaft wurden ausgestellt – mit einer großen Bandbreite an Stücken. Am einen Pol sind sie beispielsweise bewusst neutral gehalten, wie der Schreibtisch von Johannes Kallage. Der wirkt schmucklos und nüchtern. Aber simpel ist er nicht. In der Schublade ist ein kleiner Safe, und die Schreibtischauflage aus Linoleum ist passgenau in das Holz der Tischoberfläche eingelassen. Er hat sich für europäisches Kirschbaumholz entschieden, ein verhältnismäßig helles Holz mit einem leichten Rotschimmer. Das ist – anders als auffallendere Holzfarben – gut kombinierbar mit Zimmern unterschiedlicher Einrichtungsstile. Damit folgt der Schreibtisch einem bewussten Konzept: "Der Schreibtisch soll zeitlos sein, ich will ihn auch in vielen Jahren noch gern ansehen wollen", sagt er.









Mit dem eigenen Großvater, der aus demselben Metier stammt, ist Moritz Cording hier. Er hat eine Anrichte mit mehreren Fächern und Schubladen mit "push-to-open"-Konstruktion für das Öffnen der Klappen. Schwierig war es, erzählt er, bei den vielen Klappen das Fugenbild die gleichmäßig gerade Front zu erhalten. Sein Opa, Alfred Cording, fährt prüfend und mit einem anerkennenden Kopfnicken über die Klappen und begutachtet sie von der Seite. "Find ich sehr gut", sagt er knapp, "ziemlich aufwändig!" Enkel Moritz ist ebenso zufrieden. Er will weiter in seinem Beruf und Betrieb arbeiten. Die Auftragslage ist gut, Fachkräfte werden gesucht. Man braucht ihn.

Aus Bettkasten wird Truhe

Unüblich sind Truhen. Torben Maskow hat trotzdem – oder deshalb – eine gebaut. Der erste Gedanke war, ein Bett zu bauen. Dazu muss aber üblicherweise ein zweites Stück abgeliefert werden. So entwickelte sich der Gedanke an einen Bettkasten zunehmend zu einer Truhe. Das wuchtige Stück wird von alten Handwerkern interessiert inspiziert.

Mit allen geredet hat Franz Czieslik, der mit seinen "Baumturen" – eine Mischung aus Baum und Skulptur – für den künstlerischen Rahmen der Veranstaltung sorgt. Er war früher selbst Tischler, bevor er einen wandlungsvollen Weg zum Künstler nahm. Vor den Augen der Besucher arbeitet er an einer neuen Baum-Skulptur aus Robinie. Ein Blick auf die Gesellenstücke macht ihn nicht immer vollends zufrieden. Gelegentlich hätte er sich gewünscht, dass die Meister ihre Schützlinge in einigen Details besser anleiten. Aber: "Sie haben sich hohen Anforderungen gestellt!" Viele Gesellenstücke seien schön gelungen, manche Bindung der Bauteile enorm schwer und dennoch geglückt.





Carsten Bleckwenn, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft, ist zufrieden mit dem Andrang. Viele Menschen seien direkt von dem 24-Stunden-Lauf auf den Marktplatz gekommen, hätten sich ein Eis geholt, seien dann von dem Drechsler Focko Bohlen, der vor der Markthalle öffentlichkeitswirksam arbeitet, angelockt worden und hätten so den Weg in die Markthalle gefunden. Aber auch ohne 24-Stunden-Lauf erfreue sich das Konzept "Tischler & Kunst" großer Beliebtheit. "Es sind tolle Gesellenstücke", sagt er. Auch wenn manches Stück natürlich Geschmackssache wäre. Aber es werde deutlich, wie präzise und durchdacht im Handwerk gearbeitet werde, und wie die Stücke beurteilt werden.