Hude. Schnell unter Kontrolle hatte die Feuerwehr Hude einen kleinen Brand in Hude. Bei dem Feuer wurde ein Nebengebäude beschädigt.

Zu einem kleinen Feuer ist es am Samstag, 22. Juni, in Hude gekommen. Bei dem Brand in einer Werkstatt in einem Nebengebäude in der Straße Am Bahndamm, kam es zu einer starken Rauchentwicklung.Die Nachbarn gingen deshalb von einem Dachstuhlbrand aus.

Zwei Quadratmeter in Flammen

Der Einsatz begann um 16.15 Uhr. Laut Polizei brannten etwa zwei Quadratmeter Dachfläche. Die Feuerwehr Hude löschte den Brand. Der Einsatz war um 16.55 wieder beendet.