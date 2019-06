Delmenhorst. Eine nahezu ungetrübte Premiere konnte Proszenium am Freitag, 21. Juni, mit „Der Besuch der alten Dame“ feiern. Die Tragikomödie ist noch mehrmals in der Villa zu sehen.

Einen Blick in menschliche Abgründe wagt das Delmenhorster Theaterensemble Proszenium mit seiner 18. Produktion: Friedrich Dürrenmatts „Der Besuch der alten Dame“ behandelt Themen wie Rache, Gerechtigkeit und Moral. Die tragische Komödie feierte am Freitagabend vor ausverkauften Reihen im Familienzentrum Villa Premiere. Mit ihrer ungewöhnlichen Inszenierung verwickelte Regisseurin Kathrin Steinweg das Publikum gekonnt in die Handlung des Stücks.

Der Ruin ist unabwendbar

Zum Inhalt: Güllen galt einst als eine der ersten Kulturstädten Europas und wurde mit Namen wie Goethe und Brahms in Verbindung gebracht. Der Ruhm ist allerdings längst verschwunden, das kleine Städtchen – samt Einwohner – stattdessen dem unabwendbaren wirtschaftlichen Ruin geweiht. Die einzige Hoffnung: Die ehemalige Güllnerin und Millardärin Claire Zachanassian (Heidi Weber). Als sich die alte Dame zum Besuch anmeldet, können die Einwohner ihr Glück kaum fassen. Und tatsächlich unterbreitet Claire den Güllnern ein verführerisches Angebot. Eine Milliarde Euro will sie der Stadt überschreiben.

Erinnerung an Ablehnung und Häme

Dann aber kommt die Bedingung: Für das Geld will sie den Krämer Alfred Ill (Herbert Hahn) tot sehen. Der hatte sie als junges Mädchen geschwängert, die Vaterschaft vor Gericht aber bestritten. Nach dem verlorenen Prozess musste Claire Güllen verlassen, zu groß waren Ablehnung und Häme, die ihr entgegenschlugen. Das Kind starb und Claire wurde in die Prostitution gezwungen. Nun will die alte Dame – inzwischen nicht nur reich, sondern auch weltberühmt – Rache für das Unrecht.

Gier nach dem Kopfgeld

Entsetzt und im Namen der Menschlichkeit lehnen die Güllener das Angebot ab. Doch als die Verschuldung immer größer wird, beginnt bald das ganze Städtchen nach dem Kopfgeld zu gieren und Ill kann seinem Schicksal nicht mehr entgehen.

Publikum stimmt ab

Aktuell, so zeigt sich, ist die Parabel über Geld und Moral auch 63 Jahre nach der Uraufführung noch. Das Publikum jedenfalls diskutierte in der Pause über den Kampf um Gerechtigkeit. Dazu trug sicherlich auch die „Aufgabe“ bei, die den Zuschauerinnen und Zuschauern auferlegt wurde. Sie selbst sollten als „Güllener“ ihr Gewissen befragen und mithilfe eines Stimmzettels entscheiden: Das Geld annehmen oder nicht.

Überhaupt versuchte die Inszenierung das Publikum als Teil Güllens in das Geschehen einzubeziehen. Dazu wurde eigens ein länglicher Steg in den Zuschauerraum gebaut und auch fernab der Bühne befanden sich Schauplätze. Ein stimmiges Konzept, das aber auch durchaus für Überraschungen sorgte.

Viel Detailliebe und Spielfreude

Hervorragende Schauspielleistungen statt Überraschungen zeigten dagegen die Darsteller, die den Figuren gekonnt Leben einhauchten. Allen voran Heidi Weber, die die Grande Dame mit Anmut und Ironie spielte.

Ein lohnender Theaterabend, der sich durch viel Detailliebe und Spielfreude auszeichnete. Dafür spendeten die Zuschauerinnen und Zuschauer langanhaltenden Applaus.

Es gibt noch weitere Spieltermine

Wer das Ensemble von ProSzenium in „Der Besuch der alten Dame“ sehen möchte, hat noch am Sonntag, 23. Juni am kommenden Freitag, Samstag und Sonntag, 28. bis 30. Juni, jeweils um 19.30 Uhr im Familienzentrum Villa (Oldenburger Straße 49) die Chance dazu.