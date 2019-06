Delmenhorst. Mit einem Gottesdienst hat der Kindergarten Zachäus sein 50-jähriges Bestehen gefeiert. Bei dem Fest wurde auch ein neues Spielgerät eingeweiht.

Kinder, Eltern, und auch viele Ehemalige des Kindergartens Zachäus am Lessingplatz 14 haben nun das 50-jährige Bestehen ihres Kindergartens gefeiert. Thema des Gottesdienstes war das alltägliche Brückenbauen zwischen den Menschen.

Viele Bausteine zum Brückenbau

Pfarrer Thomas Meyer machte mit Hilfe der Erzieherinnen des Kindergartens die Grundwerte deutlich, die die Arbeit in der Betreuungseinrichtung bestimmen, darunter, Toleranz, Liebe, Respekt, Freude, Neues und Glaube. Ohne sie ginge es nicht. In der Einrichtung gelte es, Brücken zu schlagen zwischen den Menschen, die in der Kita betreut werden. Unter anderem bedeute das auch, Brücken zu schlagen zwischen den unterschiedlichen Kulturen und Sprachräumen, aus denen die Kinder stammen. In kleinen Interviews von Meyer mit den Erzieherinnen wurde deutlich, worauf es dabei ankommt. So beispielsweise auf viel Geduld – weil Kinder eben oft ihr eigenes Tempo haben – oder auf das aus Vertrauen geborene Verstehen auch ohne Worte.

Auch Ehemalige des Kindergartens lud Meyer vor das Publikum, darunter drei ehemalige Kindergartenleiterinnen, und unter ihnen auch die Leiterin, die vor 50 Jahren den Schlüssel für die Einrichtung überreicht bekam, Heide Koch.



Speziell für die Kinder wird der Tag auch zu einem Großteil in Verbindung stehen mit der Einweihung eines neuen Spielgerätes. Für 37.000 Euro hatte die Kirche ein neues Kletterspielzeug aufbauen lassen, das die Kindergartenleiterin Manuela Pape mit dem Schnitt durch ein Band einweihte. Das Klettergerüst hat die Form eines Doppelturms mit Hangel- und Rutschvorrichtungen. Zwischen den Türmen: eine Brücke.