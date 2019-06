Delmenhorst. Der Kindergarten am Mühlendamm existiert längst nicht mehr. Der Holzbau brannte 1983 völlig aus.

Ein schlichter Holzbau beherbergt die evangelische Kindertagesstätte Stadtmitte. Diese hat sich nicht immer am jetzigen Standort, Lutherstraße 4, befunden. Die Aufnahme vom September 1982 ist am Eingang zur Graft entstanden. Ein Jahr später sollte das Gebäude einen traurigen Anblick bieten: In der Nacht vom 8. auf den 9. November 1983 wurde der seit 1947 bestehende Kindergarten am Mühlendamm ein Raub der Flammen. Die allen Graftspaziergängern vertraute Holzbaracke brannte vollkommen aus.

Die Kinder wurden vorübergehend im evangelischen Gemeindezentrum an der Lutherstraße betreut. Die Eltern setzten sich für einen Wiederaufbau ein. Auf alle Fälle sollte der Kindergarten dem Stadtzentrum erhalten bleiben, notfalls auch an einer anderen Stelle. So kam es schließlich: Am 30. September 1984 öffnete der evangelische Kindergarten nun in Nachbarschaft zum Gemeindezentrum wieder seine Pforten. Er war in ehemaligen Mobilbauklassen der Grundschule Adelheide eingerichtet worden.