Delmenhorst. Die Stille nach dem Graft-Kiosk, sie wird für die aktiven Läufer spätestens in den Abendstunden wahrnehmbar.

Die Stille nach dem Graft-Kiosk, sie wird für die aktiven Läufer spätestens in den Abendstunden wahrnehmbar. Und auch die Steigung ein kleines Streckenstück weiter kann irgendwann zur Herausforderung werden beim 24-Stunden-Burginsellauf, der allen Beteiligten viel abverlangt. Immer wieder, von Pausen unterbrochen, auf die gut 1,2 Kilometer lange Strecke zu gehen, das lässt sich nach Einschätzung vieler Teilnehmer kaum trainieren.

Vielfältige Faszination

Aber es macht zu einem guten Stück die Faszination des sportlichen Großereignisses aus, das von diesem Samstag 12 Uhr, bis zum Sonntag, 12 Uhr, auf den Graftwiesen und an der Außengraft auch ein großes Schaupublikum in seinen Bann schlagen soll. Denn für die Zaungäste gilt es nicht nur, die Aktiven anzufeuern, sie bekommen bei freiem Eintritt auch ein Unterhaltungsprogramm geboten.

Feuershow zu nächtlicher Stunde

Die musikalische Untermalung beginnt bereits am Samstag um 11 Uhr und am Sonntag um 10 Uhr. Dazwischen liegt ein besonderer Höhepunkt: Erstmals wird das aus Naturschutzgründen nicht mehr zulässige Höhenfeuerwerk am Samstag ab 22.45 Uhr durch eine etwa 15-minütige Feuershow ersetzt. Eine Bremer Gruppe wird damit in direkter Nähe zum Start- und Zielbanner aufwarten. Im Anschluss wird es heimelig, wenn das Duo Kruse & Blanke mit handgemachter Musik am Lagerfeuer aufwartet. Auf dem kleinen Marktplatz beim Laufereignis können sich die Besucher unter anderem mit Bratwurst, Bier und Eis eindecken.

2000 Brötchen, 1200 Donuts

Für die Aktiven beim 16. Burginsellauf hat das achtköpfige, vom Laufclub 93 (LC 93) geführte Orga-Team unter anderem die Infrastruktur für die große Zeltstadt geschaffen. Dazu gehört auch, dass die Graftwiesen als Parkplatz während des Events zum allergrößten Teil ausschließlich den Mitwirkenden vorbehalten sind. Zum Frühstück werden morgen 2000 Brötchen gereicht, außerdem stehen für die Teilnehmer 1200 Donuts bereit, dazu Obst und Getränke, solange der Vorrat reicht. Möglich machen das verschiedene Sponsoren und insgesamt rund 50 ehrenamtliche Helfer.

„Für die Zuschauer ist das ideal“

Die erwarteten 22 bis 24 Grad in der Spitze wertet LC93-Sprecher Dieter Meyer als gute Wetterbedingungen, auch wenn es ruhig ein bisschen kühler sein dürfte. „Für die Zuschauer aber ist das ideal“, sagt er. An den Start gehen insgesamt 193 Einzelläufer, 57 Mannschaften, 32 Schülerteams und 13 Mannschaften der Lebenshilfe, die auch Ex-Leistungssportler Dieter Baumann aufbietet.