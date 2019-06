Quergedacht: Ein Sommer im Klischee

Delmenhorst. In unserer kleinen Kolumne „Quergedacht“, in der stets die Sonne scheint, geht es heute um Deutsche im Sommerurlaub.

Wir wollen es einmal so formulieren: Diejenigen, die die geschmeidige Gerte des Spottes nicht zu handhaben wissen, deren Wahl der Waffe fällt meist auf die Unverschämtheit. Das gilt nicht nur in der Politik. Unverschämt sind, das muss jetzt vor dem Beginn der heiß ersehnten großen Ferien gesagt werden, oft Touristen. Unverschämt laut zum Beispiel.

Aber auch das Urteil über Touristen zeugt oft nicht von einer feinen Klinge. „Fleißig, geschäftstüchtig, nicht fähig zu wahrem Genuss, viel zu gut organisiert, um sympathisch zu sein“, heißt es etwa in Italien über deutsche Touristen. In Frankreich sagt man über Deutsche im Urlaub: „Grüblerische Biertrinker, die mit ihrem ökologischen Bewusstsein

nerven.“

Zu viel Müll

Die Mallorquiner hingegen sagen den Deutschen nicht nur einen ausgesprochen schlechten Musikgeschmack nach. Sie schimpfen auch: „Zu viel Müll und zu wenig gesunder Menschenverstand“. Geschäftstüchtige Touristen oder gar grüblerische Biertrinker jedenfalls sieht man im „Oberbayern“ eher selten. Der Deutsche badeschlappt bauchfrei durch seine Urlaubsparadiese und ist beleidigt, wenn der Kellner kein Deutsch spricht. In Klischees steckt wie im Wein manchmal unverschämt viel Wahrheit.

Wer sich also in den kommenden Wochen auf den Weg ins nahe oder ferne Ausland macht, der sollte sich früh das Klischee aussuchen, das er dort bedienen möchte. Wie man es macht, am Ende ist es doch verkehrt. Wichtig bleibt aber ein Spruch von Alfred Polgar, ein Österreicher übrigens: „Lebenskünstler ist, wer seinen Sommer so erlebt, dass er ihm noch den Winter wärmt.“ In diesem Sinne.