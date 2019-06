Delmenhorst. Die Stadt Delmenhorst und die BBS II gehen neue Wege im Kampf gegen den Erziehermangel. Künftig soll die Ausbildung von Erziehern in Delmenhorst in Teilzeit möglich sein.

„Wir haben uns gefragt, wie wir mehr und vor allem andere Menschen in diesen Bereich bekommen können“, schilderte Ulrich Droste, Leiter der BBS II, gestern Vormittag bei einem offiziellen Pressegespräch im Rathaus. Gedacht hatten er sowie Gerd Galwas, als Fachdienstleister Kinderbetreuung für die Kindertagesstätten der Stadt zuständig, in Zusammenarbeit mit Katrin Meyer-Abich von der Berufsschule und dem Ersten Stadtrat Markus Pragal dabei vor allem an Frauen und Männer, die bereits eine Familie gegründet haben und für die eine Vollzeitausbildung oder -weiterbildung im normalen Alltag nicht ohne Weiteres umsetzbar ist. „Unser Hauptanliegen war, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu gewährleisten und Menschen zu erreichen, die unter anderen Umständen keine Möglichkeit haben, in diesen Beruf zu kommen“, so Droste. Auf dieser Basis sie die Idee zu dem in Delmenhorst entwickelten Konzept entstanden.

Start schon ab dem neuen Schuljahr

Bereits nach den Sommerferien können sich Interessenten an der Kerschensteiner Schule also nun auch in Teilzeit wahlweise zu Sozialpädagogischen Assistenten ausbilden lassen oder nach diesem Modell die darauf aufbauende Weiterbildung zum Erzieher machen. „Parallel dazu wird das Vollzeitangebot dieser Ausbildung weiterhin bestehen bleiben“, betonte Katrin Meyer-Abich, Abteilungsleiterin Sozialpädagogik an der BBS II. Die Anmeldezahlen von über 20 Interessenten zeigten bereits, dass der Bedarf nach einem derartigen Ausbildungsmodell da sei, so Droste. Insgesamt seien für diesen Ausbildungszweig maximal 28 Plätze eingeplant.

100 Euro von der Stadt obendrauf

Durch das Teilzeitmodell, das sich an diejenigen richtet, die die Zugangsvoraussetzungen für die zweite Klasse der Berufsfachschule für Sozialpädagogische Assistenten erfüllen, verlängert sich die einjährige Ausbildung auf anderthalb Jahre. In dieser Zeit sind die Schüler an zwei Tagen die Woche vormittags in der Schule und leisten an den übrigen Tagen vormittags in den Einrichtungen ihren Praxisteil ab. Wird die Ausbildung dann noch in einer Delmenhorster Einrichtung gemacht, gibt es monatlich 100 Euro von der Stadt obendrauf. Weitere 150 Euro können beim Land Niedersachsen beantragt werden.

Pragal: "Die Bedarfe sind da."

Bei der Weiterbildung zum Erzieher verlängert sich die Ausbildungszeit durch die Teilzeit von zwei auf drei Jahre. Ein voller Tag pro Woche muss dabei für die Schule eingeplant werden, die vorgeschriebenen Praxisstunden können mit den Einrichtungen individuell vereinbart werden. „Bei den Erziehern haben wir aktuell noch etwas mehr Plätze als bei den Sozialpädagogischen Assistenten frei“, schilderte Katrin Meyer-Abich. Deshalb ruft sie gemeinsam mit Ulrich Droste und Fachbereichsleiter Galwas mögliche Interessierte dazu auf, sich auf jeden Fall mit der Schule in Verbindung zu setzen. „Sollte es nicht gleich nach den Sommerferien klappen, werden wir einen anderen Weg finden“, versprach Droste. Gerd Galwas ergänzte: „Vielleicht ergeben sich dadurch wieder neue Ideen, woraus weitere Konzepte entstehen können.“ Denn, das betonte vor allem Erster Stadtrat Markus Pragal: „Die Bedarfe nach Kindergartenplätzen sind da und werden in Zukunft auch noch mehr werden. Wir werden uns also noch weitere Maßnahmen überlegen müssen, wie wir die Fachkräfte in Zukunft in unseren Einrichtungen halten können.“