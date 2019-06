Delmenhorst/Oldenburg. Wegen eines gestohlenen Handys musste sich ein Mann vor Gericht verantworten, Die Justiz zeigte in zweiter Instanz Gnade.

Es soll hoch her gegangen sein am 28. Januar im Amtsgericht Delmenhorst: Die Eltern des Angeklagten sollen so aufgebracht gewesen sein, dass der Vorsitzende Richter die Mutter sogar aus dem Saal verwies. Und auch der Angeklagte muss geschimpft haben – besonders als er wegen veruntreuender Unterschlagung zu sechs Monaten Gefängnis ohne Bewährung verurteilt wurde. Gegen dieses Urteil ging er jetzt in Berufung vor das Landgericht Oldenburg. Hier bekam er Bewährung.



Retourkutsche für zerstörtes Notebook

Es war aber auch nicht schön, was der heute 26-jährige Delmenhorster im September 2016 getan hatte: Unter dem Vorwand, telefonieren zu wollen, hatte er seine Cousine um ihr gerade neues, für viel Geld erstandenes Vertrags-Smartphone gebeten, verschwand damit einfach und verkaufte es tags darauf (unter Preis) für 300 Euro. Diebstahl – oder eben „veruntreuende Unterschlagung“. Für den Angeklagten war die Tat offenbar eine Retourkutsche für ein vom Kind der Cousine zerstörtes Notebook.

Entschuldigung im Gerichtssaal

Vor dem Amtsgericht noch ohne Anwalt, war der 26-Jährige in zweiter Instanz besser beraten. Er gab die Tat zu, hatte zudem vor dem Gerichtstermin seiner Cousine 400 Euro für ihr Handy gegeben – was sie bestätigte – und sich im Saal bei ihr entschuldigt.

Mann will Nachwuchs aufwachsen sehen

Eindruck hatten wohl auch knapp fünf Monate Gefängnis auf ihn gemacht, die er bis zum Termin wegen anderer Taten (Fahren ohne Führerschein und Betäubungsmittelbesitz) wegen Bewährungswiderufen absitzen musste. Der Mann, Vater kleiner Kinder, sagte glaubhaft aus, er habe kein Interesse mehr an neuen Hafterfahrungen, er wolle lieber seinen Nachwuchs aufwachsen sehen. Wegen des Geständnisses, neuem Job, Reue, Schadenswiedergutmachung und gerade verlebter Haftzeit entschied sich das Schöffengericht nun tatsächlich für Bewährung.

Zahlung an "Lotsen für pflegende Angehörige"

Zu den Bewährungsauflagen gehört die Betreuung durch einen Bewährungshelfer und eine 600-Euro-Zahlung an den Verein „Lotsen für pflegende Angehörige“ in Delmenhorst. Zahlt der 26-Jährige die nicht, „kommt alles wieder auf den Tisch“, erklärte ihm sein Anwalt – und zwar vor dem Amtsgericht Delmenhorst. Nach seinen Erfahrungen dort kann er das kaum wollen.